15:45 • 174 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 4950 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 14286 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 12904 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 21044 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 21566 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 22004 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20874 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17513 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37016 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Спецпосланець путіна прибув на переговорний майданчик у Давосі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі. Речник кремля дмитро пєсков не підтвердив зустріч дмитрієва з Трампом.

Спецпосланець путіна прибув на переговорний майданчик у Давосі - росЗМІ

Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі, передає УНН із посиланням на ТАСС.

кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі, де у нього відбудеться низка зустрічей 

- йдеться у повідомленні.

Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі - пєсков 20.01.26, 12:17

Додамо

У той же час речник кремля дмитро пєсков не підтвердив припущення ЗМІ, що у дмитрієва в Давосі може відбутися зустріч із Трампом.

кремль очікує візиту спецпосланців США Віткоффа і Кушнера після погодження дат - пєсков15.01.26, 13:59

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Давос
Дональд Трамп