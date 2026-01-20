Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі, передає УНН із посиланням на ТАСС.

кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі, де у нього відбудеться низка зустрічей - йдеться у повідомленні.

Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі - пєсков

Додамо

У той же час речник кремля дмитро пєсков не підтвердив припущення ЗМІ, що у дмитрієва в Давосі може відбутися зустріч із Трампом.

кремль очікує візиту спецпосланців США Віткоффа і Кушнера після погодження дат - пєсков