Спецпосланець путіна прибув на переговорний майданчик у Давосі - росЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі. Речник кремля дмитро пєсков не підтвердив зустріч дмитрієва з Трампом.
Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі, передає УНН із посиланням на ТАСС.
кирило дмитрієв прибув на переговорний майданчик у Давосі, де у нього відбудеться низка зустрічей
Додамо
У той же час речник кремля дмитро пєсков не підтвердив припущення ЗМІ, що у дмитрієва в Давосі може відбутися зустріч із Трампом.
