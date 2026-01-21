$43.180.08
Эксклюзив
10:55 • 2560 просмотра
08:59 • 9124 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
10:42 • 1550 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 9124 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 29258 просмотра
20 января, 13:28 • 61098 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 19:42 • 50480 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 44935 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 72072 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40097 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 61098 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27040 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения
21 января, 01:20 • 15577 просмотра
Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии
21 января, 03:33 • 5522 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой
21 января, 04:33 • 14701 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями
06:46 • 12216 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT
08:33 • 12538 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 2534 просмотра
Эксклюзив
10:55 • 2534 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 13:28 • 61093 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники
20 января, 10:57 • 54142 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Испания
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Испания
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями
06:46 • 12253 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях
20 января, 17:49 • 19047 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей
20 января, 17:16 • 25075 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount
20 января, 16:21 • 25900 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026
20 января, 14:39 • 32761 просмотра
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Социальная сеть
Шахед-136

Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой кремля владимиром путиным в четверг, 22 января. Это подтвердил сам Виткофф в интервью CNBC.

Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с главой кремля владимиром путиным в четверг, 22 января, о чем сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Мы должны поехать встретиться с ним в четверг", - сказал Уиткофф в интервью CNBC, имея в виду путина.

Как отмечает Reuters, Уиткофф заявил, что в четверг поедет в москву вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, где они и встретятся с путиным.

"Но именно россияне просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны", - сказал Уиткофф.

На прошлой неделе кремль заявил, что готовится принять Уиткоффа и Кушнера в москве для мирных переговоров по Украине, но даты еще не определены.

На вопрос, присоединится ли путин к Совету мира Трампа, Уиткофф ответил: "Я думаю, что да", и повторил, что путину было отправлено приглашение сделать это.

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил на прошлой неделе, что переговоры с американскими чиновниками по урегулированию почти четырехлетней войны с россией продолжатся на Всемирном экономическом форуме на этой неделе в швейцарском курорте Давос.

Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе18.01.26, 21:20 • 7900 просмотров

Напомним

Специальный представитель путина кирилл дмитриев провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Встреча проходила за закрытыми дверями в "Доме США" и длилась более двух часов. Официально стороны не раскрывают содержание разговора, однако ожидалось, что ключевой темой станет мирный план США и вопрос завершения российско-украинской войны.

Юлия Шрамко

