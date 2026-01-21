Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой кремля владимиром путиным в четверг, 22 января. Это подтвердил сам Виткофф в интервью CNBC.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с главой кремля владимиром путиным в четверг, 22 января, о чем сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Мы должны поехать встретиться с ним в четверг", - сказал Уиткофф в интервью CNBC, имея в виду путина.
Как отмечает Reuters, Уиткофф заявил, что в четверг поедет в москву вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, где они и встретятся с путиным.
"Но именно россияне просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны", - сказал Уиткофф.
На прошлой неделе кремль заявил, что готовится принять Уиткоффа и Кушнера в москве для мирных переговоров по Украине, но даты еще не определены.
На вопрос, присоединится ли путин к Совету мира Трампа, Уиткофф ответил: "Я думаю, что да", и повторил, что путину было отправлено приглашение сделать это.
Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил на прошлой неделе, что переговоры с американскими чиновниками по урегулированию почти четырехлетней войны с россией продолжатся на Всемирном экономическом форуме на этой неделе в швейцарском курорте Давос.
Специальный представитель путина кирилл дмитриев провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Встреча проходила за закрытыми дверями в "Доме США" и длилась более двух часов. Официально стороны не раскрывают содержание разговора, однако ожидалось, что ключевой темой станет мирный план США и вопрос завершения российско-украинской войны.