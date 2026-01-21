$43.180.08
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о запланированной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским «сегодня» на ВЭФ-2026 в Давосе. Он также отметил, что имеет дело с Путиным, который, по его мнению, хочет заключить сделку.

Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп анонсировал контакт с Президентом Украины Владимиром Зеленским "сегодня". Об этом он сказал во время выступления на ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.

Детали

"Я имею дело с президентом путиным, и он хочет заключить сделку, я считаю", - отметил Трамп.

Я имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня", - указал Трамп.

Зеленский: если встречи в Давосе могут дать больше защиты Украине, Украина будет в Давосе, документы готовы20.01.26, 13:27 • 3116 просмотров

Юлия Шрамко

