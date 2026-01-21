Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о запланированной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским «сегодня» на ВЭФ-2026 в Давосе. Он также отметил, что имеет дело с Путиным, который, по его мнению, хочет заключить сделку.
Президент США Дональд Трамп анонсировал контакт с Президентом Украины Владимиром Зеленским "сегодня". Об этом он сказал во время выступления на ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.
Детали
"Я имею дело с президентом путиным, и он хочет заключить сделку, я считаю", - отметил Трамп.
Я имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня", - указал Трамп.
