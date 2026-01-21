Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:30 • 536 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 10621 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 18159 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 14585 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 17676 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 36724 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 55941 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48312 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 79645 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41131 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW21 січня, 05:15 • 5756 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 20784 перегляди
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22 • 3890 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 18887 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 11914 перегляди
Публікації
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 10627 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 11951 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 18164 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 44040 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 79646 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Тіна Кароль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 11951 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 20812 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 21967 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 27941 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 28689 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським «сьогодні» на ВЕФ-2026 у Давосі. Він також зазначив, що має справу з Путіним, який, на його думку, хоче укласти угоду.

Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп анонсував контакт з Президентом України Володимиром Зеленським "сьогодні". Про це він сказав під час виступу на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Деталі

"Я маю справу з президентом путіним, і він хоче укласти угоду, я вважаю", - зазначив Трамп.

Я маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні", - вказав Трамп.

Зеленський: якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі, документи готові20.01.26, 13:27 • 3116 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна