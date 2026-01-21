Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським «сьогодні» на ВЕФ-2026 у Давосі. Він також зазначив, що має справу з Путіним, який, на його думку, хоче укласти угоду.
Президент США Дональд Трамп анонсував контакт з Президентом України Володимиром Зеленським "сьогодні". Про це він сказав під час виступу на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.
Деталі
"Я маю справу з президентом путіним, і він хоче укласти угоду, я вважаю", - зазначив Трамп.
Я маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні", - вказав Трамп.
