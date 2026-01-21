Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп анонсував контакт з Президентом України Володимиром Зеленським "сьогодні". Про це він сказав під час виступу на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Деталі

"Я маю справу з президентом путіним, і він хоче укласти угоду, я вважаю", - зазначив Трамп.

Я маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні", - вказав Трамп.

