Посланець Трампа Віткофф анонсував зустріч з українськими чиновниками перед візитом до москви

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у середу планує зустрітися з українськими офіційними особами, перш ніж він і зять Трампа Джаред Кушнер вирушать до москви у четвер для переговорів з главою кремля володимиром путіним щодо останніх пропозицій щодо мирного плану, спрямованого на припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg, вказуючи, що "документи були неофіційно передані до москви для ознайомлення, що дозволило путіну підготувати відгуки та запропонувати зміни перед очікуваним візитом Віткоффа та Кушнера", пише УНН.

Деталі

"росіяни запросили нас приїхати, і це важлива заява з їхнього боку, - сказав Віткофф в інтерв'ю Bloomberg Television на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу. - Ми з Джаредом вирушимо в четвер увечері та прибудемо до москви пізно ввечері".

Президент США Дональд Трамп залишається "зосередженим на цій мирній угоді, це дуже, дуже важлива частина його порядку денного", сказав Віткофф. Він сказав, що "планує зустрітися з українськими чиновниками пізніше в середу перед поїздкою до москви, а потім вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів для участі у "робочих групах".

"Українці сказали, що ми зробили 90%, і я з ними згоден. Насправді, я думаю, що ми досягли ще більшого прогресу, - сказав Віткофф. - Я думаю, що всі залучені до процесу та хочуть бачити мирну угоду".

Посадовці США та України, пише видання, заявили, що досягли значного прогресу в 20-пунктному плані щодо припинення повномасштабного вторгнення росії, яке триває майже чотири роки та перетворилося на найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Однак Київ і москва залишаються в глухому куті щодо ключових питань, включаючи вимоги путіна щодо контролю над територією, яка належить Україні та залишається під її контролем, пише видання.

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що путін зустрінеться з Віткоффом та Кушнером у четвер.

путін отримав проєкт мирного плану на початку цього місяця через свого помічника кирила дмитрієва, який був узгоджений з українськими та європейськими колегами, за словами людей, знайомих з цим питанням. Документи були неофіційно передані до москви для ознайомлення, що дозволило путіну підготувати відгуки та запропонувати зміни перед очікуваним візитом Віткоффа та Кушнера, зятя Трампа - ідеться у публікації.

"кремль розцінив пропозицію як значний крок вперед", сказали джерела, "хоча воно і не дійшло до остаточної угоди". Багато питань, що цікавлять москву, пише видання, "або були відсутні, або сформульовані таким чином, який кремль вважав незадовільним". Тим не менш, включення цих тем і той факт, що робота над ними розпочалася, були сприйняті як позитивні, зазначає видання.

росія вважає, що Кушнер, який приєднався до Віткоффа на переговорах з путіним минулого місяця, "допоміг структурувати переговорний процес і встановити рамки, що визначають хід дискусій", сказали джерела.

Віткофф і Кушнер провели з дмитрієвим у Давосі 2-годинну зустріч у вівторок, повідомили росЗМІ.

Кремлівські чиновники, пише видання, "надають особливого значення тому, що вони вважають готовністю США визнати Крим та інші українські території під контролем росії". "Це пріоритет для путіна, що спонукає його діяти обережно та сигналізувати про відкритість до обмежених компромісів", за словами особи, обізнаної з цим питанням.

Офіційно кремль все ще чекає на результати останніх переговорів за участю американських, українських та російських посадовців, які будуть представлені путіну - пише видання.

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив журналістам у вівторок, що росія "не отримала жодних нещодавніх документів" щодо переговорів, проведених останніми тижнями.

Очікується, що "путін наполягатиме на тому, що те, що москва називає "домовленостями в Анкориджі", досягнутими на його серпневому саміті з Трампом на Алясці, залишається частиною будь-якого мирного плану". "росія прагне за цією пропозицією отримати всю східну Донецьку область України, тоді як бойові дії будуть заморожені вздовж нинішніх ліній зіткнення в південних областях Херсонської та Запорізької", пише видання.

Україна відхиляє вимоги вивести свої війська з добре укріплених районів Донеччини, які путінські військові не змогли окупувати під час боїв, що тривають з 2014 року.

Пропозиції США передбачали перетворення неокупованої території на демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням. Незрозуміло, чи буде ця територія де-факто визнана російською згідно з цими планами, і які поступки, якщо такі є, москва готова запропонувати натомість.

Київ розробляє надійні гарантії безпеки зі своїми американськими та європейськими партнерами, щоб стримати будь-які майбутні російські атаки.

Очікувалося, що Президент України Володимир Зеленський відвідає Давос для можливих переговорів з Трампом, хоча у вівторок він заявив, що, ймовірно, відмовиться від планів участі у форумі, якщо не будуть підписані угоди про гарантії безпеки та план відродження економіки країни зі США.

