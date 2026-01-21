$43.180.08
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:30 • 2878 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 14032 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 21220 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 16481 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19178 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 37378 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 56596 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48641 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 80743 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Зеленский планирует встречу с Трампом в Давосе в четверг. Это произойдет до того, как посланники Белого дома отправятся в Москву для переговоров по мирному плану.

Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться 22 января, Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с американским лидером в четверг, сообщили журналисты Axios и Financial Times, пишет УНН.

По словам украинского чиновника, Президент Украины Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг на встречу с президентом Трампом

- сообщил журналист Axios Барак Равид в X.

По его словам, "ожидается, что встреча, запланированная примерно на полдень в четверг, состоится до того, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным". "Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины", - указал журналист Axios.

Журналист FT Кристофер Миллер в X подтвердил, что "Трамп и Зеленский могут встретиться в четверг, но не сегодня, как ошибочно заявил Трамп во время своей речи, поскольку Президент Украины все еще находится в Киеве".

Дополнение

Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский находится в Киеве.

Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Зеленским на ВЭФ-2026 в Давосе.

Юлия Шрамко

