Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться 22 января, Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с американским лидером в четверг, сообщили журналисты Axios и Financial Times, пишет УНН.

По словам украинского чиновника, Президент Украины Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг на встречу с президентом Трампом - сообщил журналист Axios Барак Равид в X.

По его словам, "ожидается, что встреча, запланированная примерно на полдень в четверг, состоится до того, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным". "Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины", - указал журналист Axios.

Журналист FT Кристофер Миллер в X подтвердил, что "Трамп и Зеленский могут встретиться в четверг, но не сегодня, как ошибочно заявил Трамп во время своей речи, поскольку Президент Украины все еще находится в Киеве".

Дополнение

Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский находится в Киеве.

Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Зеленским на ВЭФ-2026 в Давосе.