15:14 • 294 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:30 • 3468 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 14544 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 21710 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 16743 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 19330 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 37483 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 56698 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48718 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 80857 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 14542 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 15423 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 21708 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Державний кордон України
Сумська область
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 15424 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Президент Зеленський планує зустріч із Трампом у Давосі в четвер. Це відбудеться до того, як посланці Білого дому вирушать до Москви для переговорів щодо мирного плану.

Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися 22 січня, Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч з американським лідером у четвер, повідомили журналісти Axios і Financial Times, пише УНН.

За словами українського чиновника, Президент України Зеленський планує вирушити до Давоса в четвер на зустріч із президентом Трампом

- повідомив журналіст Axios Барак Равід у X.

З його слів, "очікується, що зустріч, запланована приблизно на опівдень у четвер, відбудеться до того, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до москви на зустріч із російським президентом володимиром путіним". "Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України", - вказав журналіст Axios.

Журналіст FT Крістофер Міллер у X підтвердив, що "Трамп і Зеленський можуть зустрітися в четвер, але не сьогодні, як помилково заявив Трамп під час своєї промови, оскільки Президент України все ще перебуває в Києві".

Доповнення

Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський перебуває в Києві.

Раніше Дональд Трамп анонсував зустріч із Зеленським на ВЕФ-2026 у Давосі.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Володимир Путін
Давос
Financial Times
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
