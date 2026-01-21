Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися 22 січня, Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч з американським лідером у четвер, повідомили журналісти Axios і Financial Times, пише УНН.

За словами українського чиновника, Президент України Зеленський планує вирушити до Давоса в четвер на зустріч із президентом Трампом - повідомив журналіст Axios Барак Равід у X.

З його слів, "очікується, що зустріч, запланована приблизно на опівдень у четвер, відбудеться до того, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до москви на зустріч із російським президентом володимиром путіним". "Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України", - вказав журналіст Axios.

Журналіст FT Крістофер Міллер у X підтвердив, що "Трамп і Зеленський можуть зустрітися в четвер, але не сьогодні, як помилково заявив Трамп під час своєї промови, оскільки Президент України все ще перебуває в Києві".

Доповнення

Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський перебуває в Києві.

Раніше Дональд Трамп анонсував зустріч із Зеленським на ВЕФ-2026 у Давосі.