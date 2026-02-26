$43.240.02
Украинский народ не согласится на территориальные уступки россии - Буданов

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что украинский народ не согласится на территориальные уступки россии. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и будут освобождены.

Украинский народ не согласится на территориальные уступки россии - Буданов

Народ Украины не согласится на территориальные уступки россии, а все оккупированные территории останутся временно оккупированными и в будущем будут возвращены. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью Al Modon, передает УНН.

Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены

- сказал Буданов.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что смена режимов в россии не изменит ее имперского мышления. Он считает, что следует создать условия, при которых россия исчезнет как империя, а на ее территории возникнут несколько региональных национальных государств.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Кирилл Буданов
Украина