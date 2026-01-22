$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 3984 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 15307 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 29355 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 30427 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 49295 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 29368 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 46189 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 46678 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21618 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах по поводу войны РФ против Украины. Он отметил, что "мы подошли к концу" и настроен оптимистично.

"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах

Привлеченный к мирным переговорам по войне РФ против Украины посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что достигнут значительный прогресс и указал, что "мы подошли к концу". Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, пишет УНН.

Я думаю, мы достигли значительного прогресса. Думаю, что в начале этого процесса была некоторая путаница. Я довольно часто ездил в Москву, но считаю важным поехать туда, потому что мы подошли к концу, и я действительно настроен оптимистично

- сказал Виткофф.

Посланник Трампа сообщил, что накануне вечером встречался с украинскими переговорщиками, руководителем Офиса Президента генералом Кириллом Будановым, а также секретарем СНБО Рустемом Умеровым. "Кстати, они были удивительными для украинского народа здесь, у вас отличная команда переговорщиков", - отметил Виткофф.

"Мы провели много времени вместе, я не знаю сколько, но это может быть 100 часов вместе со времен Женевы. Это буквально настолько всеобъемлющий процесс", - продолжал он.

И я думаю, что мы свелись к одному вопросу, и мы обсудили различные варианты этого вопроса, а это значит, что его можно решить

- указал Виткофф.

"Итак, если обе стороны хотят решить это, мы это решим. Это мое мнение", - подчеркнул посланник Трампа.

Виткофф указал, что "просто чувствует себя вдохновленным". "Кстати, я хочу упомянуть Президента Зеленского, потому что он всегда был в курсе этого вопроса, он доступен, когда нужно позвонить ему, чтобы получить указания, мы с ним связываемся по телефону, и, конечно, как все знают, с президентом Трампом, как он сказал вчера, Марк (во время дискуссии присутствовал Генсек НАТО Марк Рютте - ред.), когда мы говорили о прямых переговорах, он спросил: "Могу ли я вести переговоры напрямую?". Итак, президент тоже всегда доступен, просто как он есть", - отметил Виткофф.

Итак, сегодня вечером мы едем в Москву. Мы не остаемся там на ночь, сразу едем в Абу-Даби. Это важный показатель, потому что теперь Абу-Даби будет для рабочих групп, военные для военных, процветание

- сообщил Виткофф.

"Мы с Джаредом (Кушнером) постоянно говорим о важности процветания", - указал он.

"Вчера за ужином мы весь вечер обсуждали тенденции роста украинской экономики и финансовой системы, рынков капитала, рабочих мест", - продолжал Виткофф.

По его словам, "президент говорил о беспошлинной зоне из Украины, которая, по моему мнению, изменит правила игры". "Вы увидите, как промышленность существенно продвинется в эту сферу. Представьте, что вы сможете опередить конкурентов, потому что не платите тарифы. - отметил Виткофф. - Это отправка товаров в Соединенные Штаты. Итак, мы говорили о некоторых важных вещах, которых заслуживает украинский народ, потому что он был таким мужественным в этой борьбе. И сегодня он находится в действительно сложных условиях".

"И я полностью сочувствую этому от имени президента и нашей администрации", - указал он.

И это отчасти причина, почему мы едем в Москву, чтобы провести обсуждение того, как нам завершить это дело и как улучшить положение вашего народа

- отметил Виткофф.

"И я хочу, чтобы вы знали, что это самое важное начинание, которое у нас с Джаредом есть. Нам поручено сделать все возможное, чтобы решить эту проблему. (...) Пришло время положить этому конец. Я думаю, что мы это сделаем", - подытожил Виткофф.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Стив Уиткофф
Давос
Дональд Трамп
Украина