США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі запропонують росії "енергетичне перемир'я" - ЗМІ

США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі планують запропонувати росії обмежене припинення вогню. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає УНН.

За даними джерел Financial Times, під час зустрічі в Абу-Дабі США та Україна планують запропонувати росії обмежене припинення вогню. Йдеться про те, що москва має припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі, а Київ — атаки на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту".

Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі

Видання зауважує, що Київ та Вашингтон наразі очікують на відповідь москви на пропозицію про переговори. Передбачається, що спецпредставник президента США Стів Віткофф представить цю ініціативу російському диктатору володимиру путіну під час візиту до москви. Очикується, що Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до росії увечері 22 січня.

Посланець Трампа Віткофф пообіцяв "скоро" візит до Києва