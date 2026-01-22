США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі запропонують росії "енергетичне перемир'я" - ЗМІ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:05 • 5052 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 8610 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 11073 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 13644 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 15107 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16319 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29959 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15568 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16104 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18654 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 8684 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 21897 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним13:45 • 7570 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 13126 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 5532 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 5566 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 13151 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29959 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 21923 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 76643 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Михайло Федоров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 1578 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 25883 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 22678 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 26555 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 66401 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times

США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі запропонують росії "енергетичне перемир'я" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 450 перегляди

США та Україна планують запропонувати росії обмежене припинення вогню під час зустрічі в Абу-Дабі. Пропозиція передбачає припинення ударів по енергетиці України та атак на російські НПЗ.

США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі запропонують росії "енергетичне перемир'я" - ЗМІ

США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі планують запропонувати росії обмежене припинення вогню. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає УНН.

Деалі

За даними джерел Financial Times, під час зустрічі в Абу-Дабі США та Україна планують запропонувати росії обмежене припинення вогню. Йдеться про те, що москва має припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі, а Київ — атаки на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту".

Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22.01.26, 11:30 • 8714 переглядiв

Видання зауважує, що Київ та Вашингтон наразі очікують на відповідь москви на пропозицію про переговори. Передбачається, що спецпредставник президента США Стів Віткофф представить цю ініціативу російському диктатору володимиру путіну під час візиту до москви. Очикується, що Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до росії увечері 22 січня.

Посланець Трампа Віткофф пообіцяв "скоро" візит до Києва22.01.26, 12:15 • 2972 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Financial Times
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна