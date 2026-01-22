Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін проведе 22 січня переговори зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За підсумками буде брифінг помічника путіна юрія ушакова. Про це у коментарі російським "медіа" заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.
Деталі
За словами пєскова, після зустрічі американців з путіним продовжиться "розмова з теми міжнародного врегулювання".
Ми очікуємо, що після розмови, але потрібно усвідомлювати, що це буде досить пізно. Ми організуємо такий же конференц-дзвінок, телефонний брифінг мого колеги юрія ушакова, який братиме участь у цій зустрічі
Нагадаємо
Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що їде до москви для обговорення завершення війни.