російський диктатор володимир путін проведе 22 січня переговори зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За підсумками буде брифінг помічника путіна юрія ушакова. Про це у коментарі російським "медіа" заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

Деталі

За словами пєскова, після зустрічі американців з путіним продовжиться "розмова з теми міжнародного врегулювання".

Ми очікуємо, що після розмови, але потрібно усвідомлювати, що це буде досить пізно. Ми організуємо такий же конференц-дзвінок, телефонний брифінг мого колеги юрія ушакова, який братиме участь у цій зустрічі - заявив речник диктатора рф.

Нагадаємо

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що їде до москви для обговорення завершення війни.