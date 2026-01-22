Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 4692 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 11027 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 19652 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 35206 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 35360 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 57131 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 32117 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 51603 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 51564 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21851 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 17655 перегляди
Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22 січня, 00:50 • 12087 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto05:06 • 8902 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 22917 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 10470 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 57132 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 51603 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 50259 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 51564 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 64084 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Ларс Люкке Расмуссен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Данія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 17673 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 16012 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 16470 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 50259 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 35604 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The New York Times

Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі

Київ • УНН

 • 172 перегляди

володимир путін 22 січня зустрінеться зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Після зустрічі відбудеться брифінг помічника путіна юрія ушакова, заявив дмитро пєсков.

Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі

російський диктатор володимир путін проведе 22 січня переговори зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За підсумками буде брифінг помічника путіна юрія ушакова. Про це у коментарі російським "медіа" заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

Деталі

За словами пєскова, після зустрічі американців з путіним продовжиться "розмова з теми міжнародного врегулювання".

Ми очікуємо, що після розмови, але потрібно усвідомлювати, що це буде досить пізно. Ми організуємо такий же конференц-дзвінок, телефонний брифінг мого колеги юрія ушакова, який братиме участь у цій зустрічі

- заявив речник диктатора рф.

Нагадаємо

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що їде до москви для обговорення завершення війни.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки