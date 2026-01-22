Посланець Трампа Віткофф розкрив мету візиту до путіна в москву
Київ • УНН
Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що їде до москви для обговорення завершення війни. Він зустрінеться з путіним 22 січня, ініціатива зустрічі надійшла від російської сторони.
Залучений до мирних переговорів щодо війни рф проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав ціллю поїздки до москви на переговори до глави кремля володимира путіна - "щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу". Про це він сказав під час виступу на Українському сніданку у Давосі, пише УНН.
... частково причина, чому ми їдемо до москви, щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу та як покращити становище вашого народу
Нагадаємо
Очікується, що 22 січня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проведе зустріч з володимиром путіним у москві. За словами Віткоффа, ініціатива щодо цієї зустрічі йшла саме від російської сторони.
Окрім цього, очікується, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з Дональдом Трампом у Давосі. Головна тема - мирна угода. Президент США впевнений, що путін хоче закінчити війну.