Посланець Трампа Віткофф розкрив мету візиту до путіна в москву

Залучений до мирних переговорів щодо війни рф проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав ціллю поїздки до москви на переговори до глави кремля володимира путіна - "щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу". Про це він сказав під час виступу на Українському сніданку у Давосі, пише УНН.

... частково причина, чому ми їдемо до москви, щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу та як покращити становище вашого народу - сказав Віткофф.

"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах

Нагадаємо

Очікується, що 22 січня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проведе зустріч з володимиром путіним у москві. За словами Віткоффа, ініціатива щодо цієї зустрічі йшла саме від російської сторони.

Окрім цього, очікується, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з Дональдом Трампом у Давосі. Головна тема - мирна угода. Президент США впевнений, що путін хоче закінчити війну.