07:31
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Посланець Трампа Віткофф розкрив мету візиту до путіна в москву

Київ • УНН

 1626 перегляди

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що їде до москви для обговорення завершення війни. Він зустрінеться з путіним 22 січня, ініціатива зустрічі надійшла від російської сторони.

Посланець Трампа Віткофф розкрив мету візиту до путіна в москву

Залучений до мирних переговорів щодо війни рф проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав ціллю поїздки до москви на переговори до глави кремля володимира путіна - "щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу". Про це він сказав під час виступу на Українському сніданку у Давосі, пише УНН.

... частково причина, чому ми їдемо до москви, щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу та як покращити становище вашого народу

- сказав Віткофф.

"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах22.01.26, 09:31 • 4176 переглядiв

Нагадаємо

Очікується, що 22 січня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проведе зустріч з володимиром путіним у москві. За словами Віткоффа, ініціатива щодо цієї зустрічі йшла саме від російської сторони.

Окрім цього, очікується, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з Дональдом Трампом у Давосі. Головна тема - мирна угода. Президент США впевнений, що путін хоче закінчити війну.

Юлія Шрамко

