07:31 • 804 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 3910 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 15268 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 29297 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 30375 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 49204 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 29334 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 46124 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 46626 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21612 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Посланник Трампа Виткофф раскрыл цель визита к путину в москву

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что едет в москву для обсуждения завершения войны. Он встретится с путиным 22 января, инициатива встречи поступила от российской стороны.

Посланник Трампа Виткофф раскрыл цель визита к путину в москву

Привлеченный к мирным переговорам по войне РФ против Украины посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф назвал целью поездки в Москву на переговоры к главе Кремля Владимиру Путину — "чтобы провести обсуждение того, как нам завершить это дело". Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, пишет УНН.

... отчасти причина, почему мы едем в Москву, чтобы провести обсуждение того, как нам завершить это дело и как улучшить положение вашего народа

- сказал Виткофф.

"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах

Напомним

Ожидается, что 22 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф проведет встречу с Владимиром Путиным в Москве. По словам Виткоффа, инициатива по этой встрече исходила именно от российской стороны.

Кроме этого, ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе. Главная тема - мирное соглашение. Президент США уверен, что Путин хочет закончить войну.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Давос
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина