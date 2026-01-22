Посланник Трампа Виткофф раскрыл цель визита к путину в москву

Привлеченный к мирным переговорам по войне РФ против Украины посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф назвал целью поездки в Москву на переговоры к главе Кремля Владимиру Путину — "чтобы провести обсуждение того, как нам завершить это дело". Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, пишет УНН.

... отчасти причина, почему мы едем в Москву, чтобы провести обсуждение того, как нам завершить это дело и как улучшить положение вашего народа - сказал Виткофф.

Напомним

Ожидается, что 22 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф проведет встречу с Владимиром Путиным в Москве. По словам Виткоффа, инициатива по этой встрече исходила именно от российской стороны.

Кроме этого, ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе. Главная тема - мирное соглашение. Президент США уверен, что Путин хочет закончить войну.