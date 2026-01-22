$43.180.08
21 січня, 22:20 • 8848 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 18170 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 22483 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 35551 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 23696 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 37019 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 38793 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21198 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22025 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39986 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Сьогодні США очікують відповіді путіна щодо мирного плану: посланець Трампа Віткофф готується до зустрічі в москві

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф зустрінеться з Путіним 22 січня в Москві для обговорення мирного плану. Зеленський також зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирної угоди.

Сьогодні США очікують відповіді путіна щодо мирного плану: посланець Трампа Віткофф готується до зустрічі в москві

Сполучені Штати очікують позиції глави кремля володимира путіна щодо мирного плану врегулювання війни проти України. Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, підтвердивши заплановану зустріч з путіним у четвер, 22 січня, передає УНН.

Сьогодні, 22 січня, американська сторона відвідає москву, де мають відбутися переговори з російським лідером. Як зазначає Reuters, Віткофф вирушив до росії разом із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За його словами, ініціатива щодо зустрічі виходила саме від російської сторони.

"Саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, що це важлива заява з їхнього боку", - наголосив спецпосланець США.

Окрім цього, Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з Дональдом Трампом у Давосі. Головна тема – мирна угода. Президент США впевнений, що путін хоче закінчити війну.

"Я маю справу з президентом путіним, і він хоче укласти угоду, я вважаю", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, що це буде вже сьома зустріч Віткоффа з путіним, а попередні шість не принесли значних результатів.

У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні20.01.26, 22:12 • 39987 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Давос
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна