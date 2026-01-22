Сьогодні США очікують відповіді путіна щодо мирного плану: посланець Трампа Віткофф готується до зустрічі в москві

Сполучені Штати очікують позиції глави кремля володимира путіна щодо мирного плану врегулювання війни проти України. Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, підтвердивши заплановану зустріч з путіним у четвер, 22 січня, передає УНН.

Сьогодні, 22 січня, американська сторона відвідає москву, де мають відбутися переговори з російським лідером. Як зазначає Reuters, Віткофф вирушив до росії разом із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За його словами, ініціатива щодо зустрічі виходила саме від російської сторони.

"Саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, що це важлива заява з їхнього боку", - наголосив спецпосланець США.

Окрім цього, Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з Дональдом Трампом у Давосі. Головна тема – мирна угода. Президент США впевнений, що путін хоче закінчити війну.

"Я маю справу з президентом путіним, і він хоче укласти угоду, я вважаю", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, що це буде вже сьома зустріч Віткоффа з путіним, а попередні шість не принесли значних результатів.

У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні