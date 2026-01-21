Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф повідомив, що в четвер 22 січня зустрінеться з президентом рф володимиром путіним. У кремлі підтвердили цю інформацію, пише УНН.

Ми маємо поїхати зустрітися з ним у четвер - сказав Віткофф в інтерв'ю CNBC, маючи на увазі путіна.

Як зазначає Reuters, Віткофф заявив, що у четвер поїде до москви разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером, де вони і зустрінуться з путіним.

Але саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, що це важлива заява з їхнього боку - сказав Віткофф.

На початку 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, що сподівається отримати відповідь росії на рамкову угоду з 20 пунктів до кінця січня.

Хронологія всіх зустрічей з Уіткоффа з путіним та їхні результати

З моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому на початку 2025 року, Стівен Віткофф, спеціальний представник США з питань України та Близького Сходу, перетворився на ключову ланку в неофіційних і офіційних контактах між Вашингтоном та Кремлем.

Протягом 2025 року Віткофф зустрічався з володимиром путіним шість разів, що свідчить про безпрецедентну інтенсивність переговорів, які проходять паралельно з бойовими діями в Україні.

Перша резонансна поїздка відбулася 13 березня 2025 року, коли прибуття Віткоффа до Москви. Ця зустріч тривала понад 12 годин і завершилася пізно вночі, ставши початком розробки так званого "рамкового плану". Але реальних результатів зустріч не принесла.

Наступний раунд переговорів пройшов 11 квітня 2025 року в санкт-петербурзі; тоді сторони понад чотири години обговорювали умови можливого відновлення прямого діалогу між москвою та Києвом. За підсумками квітневої зустрічі представник кремля Юрій Ушаков назвав перемовини "конструктивними", однак реальних кроків до деескалації не відбулося.

У серпні 2025 року дипломатичний тиск посилився. 6 серпня Віткофф знову прибув до Москви на тлі "дедлайну", який адміністрація Трампа встановила для досягнення перемир'я. Переговори тривали три години, а перед ними Віткофф провів неформальну зустріч із кирилом дмітрієвим. Попри очікування прориву, сторони залишилися на вихідних позиціях: росія вимагала визнання анексованих територій, а США наполягали на завершенні гарячої фази війни по лінії розмежування.

Осіння серія візитів була зосереджена на конкретизації мирного плану. Початковий документ налічував 28 пунктів, включаючи обмеження чисельності ЗСУ та нейтральний статус України. Проте після консультацій з європейськими союзниками та Києвом у Женеві, план був трансформований у 20-пунктну версію. Останній раунд у 2025 році відбувся 2 грудня в Москві. Віткофф прибув разом із Джаредом Кушнером. Зустріч тривала близько п'яти годин, але сторони не наблизилися до компромісу. путін продовжував вимагати весь Донбас та продовжував власну мантру про "нелегітимність українського керівництва".

Зараз, 21 січня 2026 року, ситуація входить у нову фазу. Після "дуже позитивних" переговорів із кирилом дмітрієвим у Давосі, Віткофф готується до зустрічі з Путіним, яка запланована на 22 січня за ініціативи російської сторони. Як зазначає Bloomberg, цей візит є критичним, оскільки росія має надати офіційну відповідь на оновлений мирний план США, отриманий на початку січня.

У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні

Очікування "важливої заяви" від кремля на фоні попередніх шести раундів свідчить про те, що тривалий процес перемовин може нарешті завершитися або конкретною угодою, або переходом конфлікту в нову стадію затяжного протистояння. Всі минулі рази путін просто грав у дипломатію, аби не бути звинуваченим у "зриві миру". На практиці жодних зрушень не було. Глава росії після кожної зустрічі продовжував вбивати українців.