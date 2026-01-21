$43.180.08
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:44 • 4068 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 6332 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 16963 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 23902 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 17791 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19849 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 37883 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 56993 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48980 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Дипломатка

Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой

Киев • УНН

 • 4092 просмотра

Спецпосланник США Стивен Виткофф 22 января встретится с путиным в москве, чтобы получить ответ на мирный план. Это будет седьмая встреча, предыдущие шесть не принесли значительных результатов.

Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в четверг 22 января встретится с президентом рф владимиром путиным. В кремле подтвердили эту информацию, пишет УНН.

Мы должны поехать встретиться с ним в четверг

- сказал Уиткофф в интервью CNBC, имея в виду путина.

Как отмечает Reuters, Уиткофф заявил, что в четверг поедет в москву вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, где они и встретятся с путиным.

Но именно россияне просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны

- сказал Уиткофф.

В начале 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, что надеется получить ответ россии на рамочное соглашение из 20 пунктов до конца января. 

Хронология всех встреч Уиткоффа с путиным и их результаты

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года, Стивен Уиткофф, специальный представитель США по вопросам Украины и Ближнего Востока, превратился в ключевое звено в неофициальных и официальных контактах между Вашингтоном и Кремлем. 

В течение 2025 года Уиткофф встречался с владимиром путиным шесть раз, что свидетельствует о беспрецедентной интенсивности переговоров, которые проходят параллельно с боевыми действиями в Украине.

Первая резонансная поездка состоялась 13 марта 2025 года, когда Уиткофф прибыл в Москву. Эта встреча длилась более 12 часов и завершилась поздно ночью, став началом разработки так называемого "рамочного плана". Но реальных результатов встреча не принесла. 

Следующий раунд переговоров прошел 11 апреля 2025 года в санкт-петербурге; тогда стороны более четырех часов обсуждали условия возможного возобновления прямого диалога между москвой и Киевом. По итогам апрельской встречи представитель кремля Юрий Ушаков назвал переговоры "конструктивными", однако реальных шагов к деэскалации не произошло.

В августе 2025 года дипломатическое давление усилилось. 6 августа Уиткофф снова прибыл в Москву на фоне "дедлайна", который администрация Трампа установила для достижения перемирия. Переговоры длились три часа, а перед ними Уиткофф провел неформальную встречу с кириллом дмитриевым. Несмотря на ожидания прорыва, стороны остались на исходных позициях: россия требовала признания аннексированных территорий, а США настаивали на завершении горячей фазы войны по линии разграничения.

Осенняя серия визитов была сосредоточена на конкретизации мирного плана. Исходный документ насчитывал 28 пунктов, включая ограничение численности ВСУ и нейтральный статус Украины. Однако после консультаций с европейскими союзниками и Киевом в Женеве, план был трансформирован в 20-пунктную версию. Последний раунд в 2025 году состоялся 2 декабря в Москве. Уиткофф прибыл вместе с Джаредом Кушнером. Встреча длилась около пяти часов, но стороны не приблизились к компромиссу. путин продолжал требовать весь Донбасс и продолжал собственную мантру о "нелегитимности украинского руководства". 

Сейчас, 21 января 2026 года, ситуация входит в новую фазу. После "очень позитивных" переговоров с кириллом дмитриевым в Давосе, Уиткофф готовится к встрече с Путиным, которая запланирована на 22 января по инициативе российской стороны. Как отмечает Bloomberg, этот визит является критическим, поскольку россия должна предоставить официальный ответ на обновленный мирный план США, полученный в начале января. 

В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине20.01.26, 22:12 • 37884 просмотра

Ожидание "важного заявления" от кремля на фоне предыдущих шести раундов свидетельствует о том, что длительный процесс переговоров может наконец завершиться либо конкретным соглашением, либо переходом конфликта в новую стадию затяжного противостояния. Все прошлые разы путин просто играл в дипломатию, чтобы не быть обвиненным в "срыве мира". На практике никаких сдвигов не было. Глава россии после каждой встречи продолжал убивать украинцев. 

Андрей Тимощенков

