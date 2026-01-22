Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве

$43.180.08
21 января, 22:20 • 8868 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 18195 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 22498 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 35582 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 23705 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 37037 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 38807 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21198 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22025 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39986 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Популярные новости
"Прошел конкурсный отбор": адвокат Шевчук объяснил, как попал в комиссию по избранию заместителя руководителя САП21 января, 20:27 • 6390 просмотра
Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа21 января, 20:44 • 4242 просмотра
Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков21 января, 20:53 • 5918 просмотра
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 4694 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 3488 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 35584 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 37039 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 34469 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 38809 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 53894 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 3772 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 9078 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 10378 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 34469 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 30041 просмотра
Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф встретится с Путиным 22 января в Москве для обсуждения мирного плана. Зеленский также встретится с Трампом в Давосе для обсуждения мирного соглашения.

Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве

Соединенные Штаты ожидают позиции главы кремля владимира путина относительно мирного плана урегулирования войны против Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, подтвердив запланированную встречу с путиным в четверг, 22 января, передает УНН.

Сегодня, 22 января, американская сторона посетит москву, где должны состояться переговоры с российским лидером. Как отмечает Reuters, Виткофф отправился в россию вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По его словам, инициатива по встрече исходила именно от российской стороны.

"Именно русские просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны", - подчеркнул спецпосланник США.

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе. Главная тема – мирное соглашение. Президент США уверен, что путин хочет закончить войну.

"Я имею дело с президентом путиным, и он хочет заключить сделку, я считаю", - отметил Трамп.

Напомним, что это будет уже седьмая встреча Виткоффа с путиным, а предыдущие шесть не принесли значительных результатов.

В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине20.01.26, 22:12 • 39988 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в Украине
Владимир Путин
Давос
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина