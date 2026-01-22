Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве

Соединенные Штаты ожидают позиции главы кремля владимира путина относительно мирного плана урегулирования войны против Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, подтвердив запланированную встречу с путиным в четверг, 22 января, передает УНН.

Сегодня, 22 января, американская сторона посетит москву, где должны состояться переговоры с российским лидером. Как отмечает Reuters, Виткофф отправился в россию вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По его словам, инициатива по встрече исходила именно от российской стороны.

"Именно русские просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны", - подчеркнул спецпосланник США.

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе. Главная тема – мирное соглашение. Президент США уверен, что путин хочет закончить войну.

"Я имею дело с президентом путиным, и он хочет заключить сделку, я считаю", - отметил Трамп.

Напомним, что это будет уже седьмая встреча Виткоффа с путиным, а предыдущие шесть не принесли значительных результатов.

В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине