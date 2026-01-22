Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве
Киев • УНН
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф встретится с Путиным 22 января в Москве для обсуждения мирного плана. Зеленский также встретится с Трампом в Давосе для обсуждения мирного соглашения.
Соединенные Штаты ожидают позиции главы кремля владимира путина относительно мирного плана урегулирования войны против Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, подтвердив запланированную встречу с путиным в четверг, 22 января, передает УНН.
Сегодня, 22 января, американская сторона посетит москву, где должны состояться переговоры с российским лидером. Как отмечает Reuters, Виткофф отправился в россию вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По его словам, инициатива по встрече исходила именно от российской стороны.
"Именно русские просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны", - подчеркнул спецпосланник США.
Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе. Главная тема – мирное соглашение. Президент США уверен, что путин хочет закончить войну.
"Я имею дело с президентом путиным, и он хочет заключить сделку, я считаю", - отметил Трамп.
Напомним, что это будет уже седьмая встреча Виткоффа с путиным, а предыдущие шесть не принесли значительных результатов.
