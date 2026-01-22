$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 13062 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 21417 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 36984 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 36662 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 59089 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 32668 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 53052 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 52852 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21932 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

владимир путин 22 января встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи состоится брифинг помощника путина юрия ушакова, заявил дмитрий песков.

Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали

российский диктатор владимир путин проведет 22 января переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам будет брифинг помощника путина юрия ушакова. Об этом в комментарии российским "медиа" заявил спикер кремля дмитрий песков, передает УНН.

Детали

По словам пескова, после встречи американцев с путиным продолжится "разговор по теме международного урегулирования".

Мы ожидаем, что после разговора, но нужно осознавать, что это будет достаточно поздно. Мы организуем такой же конференц-звонок, телефонный брифинг моего коллеги юрия ушакова, который будет участвовать в этой встрече

- заявил спикер диктатора рф.

Напомним

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что едет в москву для обсуждения завершения войны.

Евгений Устименко

