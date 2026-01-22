Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали
Киев • УНН
владимир путин 22 января встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи состоится брифинг помощника путина юрия ушакова, заявил дмитрий песков.
российский диктатор владимир путин проведет 22 января переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам будет брифинг помощника путина юрия ушакова. Об этом в комментарии российским "медиа" заявил спикер кремля дмитрий песков, передает УНН.
Детали
По словам пескова, после встречи американцев с путиным продолжится "разговор по теме международного урегулирования".
Мы ожидаем, что после разговора, но нужно осознавать, что это будет достаточно поздно. Мы организуем такой же конференц-звонок, телефонный брифинг моего коллеги юрия ушакова, который будет участвовать в этой встрече
Напомним
Посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что едет в москву для обсуждения завершения войны.