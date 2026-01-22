российский диктатор владимир путин проведет 22 января переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам будет брифинг помощника путина юрия ушакова. Об этом в комментарии российским "медиа" заявил спикер кремля дмитрий песков, передает УНН.

Детали

По словам пескова, после встречи американцев с путиным продолжится "разговор по теме международного урегулирования".

Мы ожидаем, что после разговора, но нужно осознавать, что это будет достаточно поздно. Мы организуем такой же конференц-звонок, телефонный брифинг моего коллеги юрия ушакова, который будет участвовать в этой встрече - заявил спикер диктатора рф.

Напомним

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что едет в москву для обсуждения завершения войны.