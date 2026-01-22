Документы, направленные на завершение войны, почти готовы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что документы для прекращения войны почти готовы. Он подчеркнул, что россия должна быть готова остановить агрессию.
Сегодня мы встретились с президентом Трампом, и наши команды работают почти каждый день. Это не просто. Документы, направленные на завершение войны, почти готовы. И это действительно имеет значение. Украина работает. Это приносит результаты, и Россия должна быть готова, чтобы остановить эту войну, чтобы остановить эту агрессию
Напомним
Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной и содержательной. Обсуждались работа команд, ПВО для Украины и дополнительные ракеты.