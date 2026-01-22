Документы, направленные на завершение войны, почти готовы - Зеленский

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 1008 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 4712 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 9430 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 12763 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 25072 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14366 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 15181 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17568 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21878 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28193 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 20695 просмотра
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 5174 просмотра
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 3640 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 16640 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 4834 просмотра
публикации
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 4996 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 25078 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 16729 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 72115 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 63483 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михаил Федоров
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Норвегия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 24565 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 21590 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 22777 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 64739 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 40787 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Тесла Модель Y
НАСАМС

Документы, направленные на завершение войны, почти готовы - Зеленский

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что документы для прекращения войны почти готовы. Он подчеркнул, что россия должна быть готова остановить агрессию.

Документы, направленные на завершение войны, почти готовы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы, направленные на завершение войны, почти готовы и россия должна быть готова, чтобы остановить эту войну, передает УНН.

Сегодня мы встретились с президентом Трампом, и наши команды работают почти каждый день. Это не просто. Документы, направленные на завершение войны, почти готовы. И это действительно имеет значение. Украина работает. Это приносит результаты, и Россия должна быть готова, чтобы остановить эту войну, чтобы остановить эту агрессию 

- сказал Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним 

Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной и содержательной. Обсуждались работа команд, ПВО для Украины и дополнительные ракеты.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Давос
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина