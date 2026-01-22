Документи, спрямовані на завершення війни майже готові - Зеленський

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 746 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 4284 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 9030 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 12564 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 24846 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14298 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15124 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17532 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21836 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28160 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні США очікують відповіді путіна щодо мирного плану: посланець Трампа Віткофф готується до зустрічі в москві22 січня, 06:05 • 4760 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 20608 перегляди
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 5030 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 16519 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 4622 перегляди
Публікації
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 4688 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 24842 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 16562 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 71992 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 63404 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Норвегія
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24537 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21558 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 22706 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 64692 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40755 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Документи, спрямовані на завершення війни майже готові - Зеленський

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що документи для припинення війни майже готові. Він наголосив, що hосія має бути готовою зупинити агресію.

Документи, спрямовані на завершення війни майже готові - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документи, спрямовані на завершення війни, майже готові і росія має бути готовою, щоб зупинити цю війну, передає УНН.

Сьогодні ми зустрілися з президентом Трампом, і наші команди працюють майже кожного дня. Це не просто. Документи, спрямовані на завершення війни майже готові. І це справді має значення. Україна працює. Це приносить результати, і росія має бути готовою, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити цю агресію 

- сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Нагадаємо 

Зеленський назвав зустріч із Трампом продуктивною та змістовною. Обговорювалися робота команд, ППО для України та додаткові ракети.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Давос
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна