Документи, спрямовані на завершення війни майже готові - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документи, спрямовані на завершення війни, майже готові і росія має бути готовою, щоб зупинити цю війну, передає УНН.

Сьогодні ми зустрілися з президентом Трампом, і наші команди працюють майже кожного дня. Це не просто. Документи, спрямовані на завершення війни майже готові. І це справді має значення. Україна працює. Це приносить результати, і росія має бути готовою, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити цю агресію - сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Нагадаємо

Зеленський назвав зустріч із Трампом продуктивною та змістовною. Обговорювалися робота команд, ППО для України та додаткові ракети.