Документи, спрямовані на завершення війни майже готові - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що документи для припинення війни майже готові. Він наголосив, що hосія має бути готовою зупинити агресію.
Сьогодні ми зустрілися з президентом Трампом, і наші команди працюють майже кожного дня. Це не просто. Документи, спрямовані на завершення війни майже готові. І це справді має значення. Україна працює. Це приносить результати, і росія має бути готовою, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити цю агресію
Нагадаємо
Зеленський назвав зустріч із Трампом продуктивною та змістовною. Обговорювалися робота команд, ППО для України та додаткові ракети.