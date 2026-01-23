О чем договорились в москве американская делегация и путин

Завершились длительные переговоры диктатора РФ Владимира Путина со специальными посланниками Дональда Трампа – Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и Джошем Грюнбаумом. По результатам встречи стороны договорились о создании первой трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием Украины, которая начнет свою работу уже в эту пятницу в ОАЭ. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Подробности

Помощник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как "конструктивный и предельно откровенный". Основным выводом встречи стало признание того, что любое долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без окончательного решения территориального вопроса.

В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов

Представители США поделились своими впечатлениями от недавних контактов в Давосе, в частности от встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, предоставив Москве обновленную информацию о позициях Киева и Европы.

Создание трехстороннего механизма в ОАЭ

Главным практическим результатом поездки американцев в Москву стала договоренность о проведении в Абу-Даби заседания рабочей группы "Украина – США – Россия". Российская делегация, в состав которой вошли представители Министерства обороны и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, уже получила конкретные инструкции от Путина и вылетает в Эмираты.

Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине

С украинской стороны в Абу-Даби ожидают приезда Рустема Умерова, Кирилла Буданова и других высокопоставленных лиц, что сделает эти переговоры первым официальным трехсторонним контактом такого уровня.

Военный и экономический треки переговоров

Параллельно с вопросами безопасности, в Абу-Даби запланирована встреча двусторонней экономической группы, где Стив Виткофф и Кирилл Дмитриев обсудят финансовые аспекты возможного перемирия.

Сегодняшнюю встречу Дмитриев на своей странице в соцсети Х назвал "важной", не вдаваясь в детали и подробности.

Несмотря на дипломатическую активность, Кремль заявил, что Россия будет продолжать добиваться целей "СВО" военным путем, пока не будет достигнут окончательный политико-дипломатический компромисс.

Спецпосланник Виткофф перед вылетом из Москвы выразил оптимизм, отметив, что переговоры "вышли на финишную прямую" и теперь все зависит от готовности сторон к финальным уступкам.

Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский