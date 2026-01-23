$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 11608 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 24158 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 21585 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 20652 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17983 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17834 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34453 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16008 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16471 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

О чем договорились в москве американская делегация и путин

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

Спецпосланники Дональда Трампа и путин договорились о создании трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием Украины. Встреча начнется в ОАЭ в эту пятницу.

О чем договорились в москве американская делегация и путин

Завершились длительные переговоры диктатора РФ Владимира Путина со специальными посланниками Дональда Трампа – Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и Джошем Грюнбаумом. По результатам встречи стороны договорились о создании первой трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием Украины, которая начнет свою работу уже в эту пятницу в ОАЭ. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Подробности

Помощник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как "конструктивный и предельно откровенный". Основным выводом встречи стало признание того, что любое долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без окончательного решения территориального вопроса.

В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов23.01.26, 02:19 • 2286 просмотров

Представители США поделились своими впечатлениями от недавних контактов в Давосе, в частности от встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, предоставив Москве обновленную информацию о позициях Киева и Европы.

Создание трехстороннего механизма в ОАЭ

Главным практическим результатом поездки американцев в Москву стала договоренность о проведении в Абу-Даби заседания рабочей группы "Украина – США – Россия". Российская делегация, в состав которой вошли представители Министерства обороны и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, уже получила конкретные инструкции от Путина и вылетает в Эмираты.

Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22.01.26, 23:21 • 6788 просмотров

С украинской стороны в Абу-Даби ожидают приезда Рустема Умерова, Кирилла Буданова и других высокопоставленных лиц, что сделает эти переговоры первым официальным трехсторонним контактом такого уровня.

Военный и экономический треки переговоров

Параллельно с вопросами безопасности, в Абу-Даби запланирована встреча двусторонней экономической группы, где Стив Виткофф и Кирилл Дмитриев обсудят финансовые аспекты возможного перемирия.

Сегодняшнюю встречу Дмитриев на своей странице в соцсети Х назвал "важной", не вдаваясь в детали и подробности. 

Несмотря на дипломатическую активность, Кремль заявил, что Россия будет продолжать добиваться целей "СВО" военным путем, пока не будет достигнут окончательный политико-дипломатический компромисс.

Спецпосланник Виткофф перед вылетом из Москвы выразил оптимизм, отметив, что переговоры "вышли на финишную прямую" и теперь все зависит от готовности сторон к финальным уступкам. 

Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский22.01.26, 22:24 • 1700 просмотров

Степан Гафтко

