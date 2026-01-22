Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине
Киев • УНН
Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы закупок, вошел в американскую делегацию в Москве для обсуждения мира в Украине. Он является старшим советником новосозданного "Совета мира" Дональда Трампа.
В состав американской делегации, прибывшей в кремль для обсуждения мирного урегулирования в Украине, вошел Джош Грюнбаум. Рядом со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером он представляет новую команду Дональда Трампа, занимающуюся стратегическими дипломатическими инициативами. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Джош Грюнбаум в настоящее время занимает должность комиссара Федеральной службы закупок в Управлении общих служб (GSA). Недавно президент Дональд Трамп назначил его старшим советником новосозданного "Совета мира" – органа, который координирует стратегию и операционную деятельность в рамках дипломатических миссий США по разрешению глобальных конфликтов.
Профессиональный опыт и образование
До государственной службы Грюнбаум построил успешную карьеру в частном секторе, в частности в инвестиционных компаниях KKR & Co. и Moelis & Company. Он специализировался на сложных корпоративных реструктуризациях, слияниях и поглощениях.
Грюнбаум имеет юридическое образование (JD) и степень MBA, полученные в Нью-Йоркском университете, а также является членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорк.
Предыдущее участие в переговорах
Несмотря на то, что Грюнбаум не является кадровым дипломатом, он уже привлекался к неофициальным контактам с российской стороной. По данным СМИ, осенью прошлого года он участвовал во встрече Стива Виткоффа с главой российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) кириллом дмитриевым в Майами. Его нынешнее присутствие в москве свидетельствует о переходе переговоров на официальный уровень и привлечении экспертов с бизнес-подходом к решению политических вопросов.
