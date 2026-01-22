$43.180.08
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 12685 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 13765 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 15100 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 16464 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16589 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17082 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 32166 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15773 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16289 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 32166 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы закупок, вошел в американскую делегацию в Москве для обсуждения мира в Украине. Он является старшим советником новосозданного "Совета мира" Дональда Трампа.

Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине

В состав американской делегации, прибывшей в кремль для обсуждения мирного урегулирования в Украине, вошел Джош Грюнбаум. Рядом со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером он представляет новую команду Дональда Трампа, занимающуюся стратегическими дипломатическими инициативами. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Джош Грюнбаум в настоящее время занимает должность комиссара Федеральной службы закупок в Управлении общих служб (GSA). Недавно президент Дональд Трамп назначил его старшим советником новосозданного "Совета мира" – органа, который координирует стратегию и операционную деятельность в рамках дипломатических миссий США по разрешению глобальных конфликтов.

Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ22.01.26, 16:44 • 16466 просмотров

Профессиональный опыт и образование

До государственной службы Грюнбаум построил успешную карьеру в частном секторе, в частности в инвестиционных компаниях KKR & Co. и Moelis & Company. Он специализировался на сложных корпоративных реструктуризациях, слияниях и поглощениях.

Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский22.01.26, 22:24 • 846 просмотров

Грюнбаум имеет юридическое образование (JD) и степень MBA, полученные в Нью-Йоркском университете, а также является членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорк.

Предыдущее участие в переговорах

Несмотря на то, что Грюнбаум не является кадровым дипломатом, он уже привлекался к неофициальным контактам с российской стороной. По данным СМИ, осенью прошлого года он участвовал во встрече Стива Виткоффа с главой российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) кириллом дмитриевым в Майами. Его нынешнее присутствие в москве свидетельствует о переходе переговоров на официальный уровень и привлечении экспертов с бизнес-подходом к решению политических вопросов.

В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине22.01.26, 22:39 • 894 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Стив Уиткофф
Нью-Йорк (штат)
Дональд Трамп
Украина