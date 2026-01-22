$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 12776 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 13828 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
15:45 • 15159 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 16492 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16598 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17084 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 32192 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15774 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16289 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Джош Грюнбаум, комісар Федеральної служби закупівель, увійшов до американської делегації в москві для обговорення миру в Україні. Він є старшим радником новоствореної "Ради миру" Дональда Трампа.

Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України

До складу американської делегації, яка прибула до кремля для обговорення мирного врегулювання в Україні, увійшов Джош Грюнбаум. Поруч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером він представляє нову команду Дональда Трампа, що займається стратегічними дипломатичними ініціативами. Проц е повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Джош Грюнбаум наразі обіймає посаду комісара Федеральної служби закупівель в Управлінні загальних служб (GSA). Нещодавно президент Дональд Трамп призначив його старшим радником новоствореної "Ради миру" – органу, який координує стратегію та операційну діяльність у рамках дипломатичних місій США з розв'язання глобальних конфліктів.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ22.01.26, 16:44 • 16488 переглядiв

Професійний досвід та освіта

До державної служби Грюнбаум побудував успішну кар’єру в приватному секторі, зокрема в інвестиційних компаніях KKR & Co. та Moelis & Company. Він спеціалізувався на складних корпоративних реструктуризаціях, злиттях та поглинаннях.

Українська команда прямує в Емірати для зустрічей з представниками США та рф - Зеленський22.01.26, 22:24 • 856 переглядiв

Грюнбаум має юридичну освіту (JD) та ступінь MBA, здобуті в Нью-Йоркському університеті, а також є членом колегії адвокатів штату Нью–Йорк.

Попередня участь у переговорах

Попри те, що Грюнбаум не є кадровим дипломатом, він уже залучався до неофіційних контактів із російською стороною. За даними ЗМІ, восени минулого року він брав участь у зустрічі Стіва Віткоффа з головою російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) кирилом дмитрієвим у Майамі. Його нинішня присутність у москві свідчить про перехід переговорів на офіційний рівень та залучення експертів із бізнесовим підходом до вирішення політичних питань.

У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні22.01.26, 22:39 • 908 переглядiв

Степан Гафтко

