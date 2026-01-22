Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України

До складу американської делегації, яка прибула до кремля для обговорення мирного врегулювання в Україні, увійшов Джош Грюнбаум. Поруч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером він представляє нову команду Дональда Трампа, що займається стратегічними дипломатичними ініціативами. Проц е повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Джош Грюнбаум наразі обіймає посаду комісара Федеральної служби закупівель в Управлінні загальних служб (GSA). Нещодавно президент Дональд Трамп призначив його старшим радником новоствореної "Ради миру" – органу, який координує стратегію та операційну діяльність у рамках дипломатичних місій США з розв'язання глобальних конфліктів.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ

Професійний досвід та освіта

До державної служби Грюнбаум побудував успішну кар’єру в приватному секторі, зокрема в інвестиційних компаніях KKR & Co. та Moelis & Company. Він спеціалізувався на складних корпоративних реструктуризаціях, злиттях та поглинаннях.

Українська команда прямує в Емірати для зустрічей з представниками США та рф - Зеленський

Грюнбаум має юридичну освіту (JD) та ступінь MBA, здобуті в Нью-Йоркському університеті, а також є членом колегії адвокатів штату Нью–Йорк.

Попередня участь у переговорах

Попри те, що Грюнбаум не є кадровим дипломатом, він уже залучався до неофіційних контактів із російською стороною. За даними ЗМІ, восени минулого року він брав участь у зустрічі Стіва Віткоффа з головою російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) кирилом дмитрієвим у Майамі. Його нинішня присутність у москві свідчить про перехід переговорів на офіційний рівень та залучення експертів із бізнесовим підходом до вирішення політичних питань.

У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні