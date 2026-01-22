Українська команда прямує в Емірати для зустрічей з представниками США та рф - Зеленський

Зараз українська команда прямує в Емірати для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стереотип, передає УНН.

Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і про наші дипломатичні плани. Зустрічі, робота над документами. Зараз наша команда прямує в Емірати для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками - повідомив Зеленський.

Додамо

Крім того, Зеленський і Стере обговорили підсумки цьогорічного "Давосу" - "точно маємо стати сильнішими та більше працювати разом – усі у Європі".

Звісно, обговорили ситуацію в Україні та наші потреби в захисті людей. Дякую Норвегії за всю підтримку, і особливо підтримку енергетичну! - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Тристороння зустріч (Україна, США і рф) на технічному рівні планується у п'ятницю, 23 січня, і суботу, 24 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі запропонують росії "енергетичне перемир'я" - ЗМІ

Як повідомив Зеленський, на тристоронню зустріч з росією та США в ОАЕ поїдуть керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також має доєднатися очільник Генштабу Андрій Гнатов.