Українська команда прямує в Емірати для зустрічей з представниками США та рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує, як пройдуть зустрічі з командами США та рф в ОАЕ, щоб визначатися з наступними кроками.
Зараз українська команда прямує в Емірати для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стереотип, передає УНН.
Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і про наші дипломатичні плани. Зустрічі, робота над документами. Зараз наша команда прямує в Емірати для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками
Додамо
Крім того, Зеленський і Стере обговорили підсумки цьогорічного "Давосу" - "точно маємо стати сильнішими та більше працювати разом – усі у Європі".
Звісно, обговорили ситуацію в Україні та наші потреби в захисті людей. Дякую Норвегії за всю підтримку, і особливо підтримку енергетичну! - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
Тристороння зустріч (Україна, США і рф) на технічному рівні планується у п'ятницю, 23 січня, і суботу, 24 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Як повідомив Зеленський, на тристоронню зустріч з росією та США в ОАЕ поїдуть керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також має доєднатися очільник Генштабу Андрій Гнатов.