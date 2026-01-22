На зустріч в ОАЕ від України завтра поїдуть Буданов, Умеров, Кислиця та Арахамія - Зеленський

$43.180.08
15:45 • 2224 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 6462 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 10498 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 13524 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 25965 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14634 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15397 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17711 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22019 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28303 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 6064 перегляди
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 4274 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 3664 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17363 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6344 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6378 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 25965 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17380 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 72606 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 63798 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24703 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21705 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 23065 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 64966 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40937 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

На зустріч в ОАЕ від України завтра поїдуть Буданов, Умеров, Кислиця та Арахамія - Зеленський

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Президент Зеленський оголосив склад української делегації для переговорів з США та рф в ОАЕ. До неї увійдуть Буданов, Умєров, Кислиця, Арахамія та Гнатов.

На зустріч в ОАЕ від України завтра поїдуть Буданов, Умеров, Кислиця та Арахамія - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тристоронню зустріч з росією та США в ОАЕ поїдуть керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також має доєднатися очільник Генштабу Андрій Гнатов, передає УНН.

Буде Умєров, буде Буданов, буде Кислиця, буде Арахамія. Я попросив, щоб Гнатов був, вилетів з Києва. Військові повинні бути. Так, це буде тристороння зустріч на рівні переговорників. Подивимося, який буде результат 

- сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. 

Нагадаємо

Тристороння зустріч (Україна, США і рф) на технічному рівні планується у п'ятницю, 23 січня, і суботу, 24 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Давос
Слуга народу
Рада національної безпеки і оборони України
Сергій Кислиця
Кирило Буданов
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна