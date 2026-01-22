На зустріч в ОАЕ від України завтра поїдуть Буданов, Умеров, Кислиця та Арахамія - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тристоронню зустріч з росією та США в ОАЕ поїдуть керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також має доєднатися очільник Генштабу Андрій Гнатов, передає УНН.

Буде Умєров, буде Буданов, буде Кислиця, буде Арахамія. Я попросив, щоб Гнатов був, вилетів з Києва. Військові повинні бути. Так, це буде тристороння зустріч на рівні переговорників. Подивимося, який буде результат - сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Нагадаємо

Тристороння зустріч (Україна, США і рф) на технічному рівні планується у п'ятницю, 23 січня, і суботу, 24 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах.