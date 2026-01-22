На встречу в ОАЭ от Украины завтра поедут Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия - Зеленский

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 1664 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 5662 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 10118 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 13148 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 25557 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14502 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 15293 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17622 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21940 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28243 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 20950 просмотра
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 5600 просмотра
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 3858 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 16988 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 5534 просмотра
публикации
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 5782 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 25566 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 17108 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 72384 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 63665 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михаил Федоров
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Норвегия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 24645 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 21660 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 22933 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 64860 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 40867 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Тесла Модель Y
НАСАМС

На встречу в ОАЭ от Украины завтра поедут Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия - Зеленский

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Президент Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с США и рф в ОАЭ. В нее войдут Буданов, Умеров, Кислица, Арахамия и Гнатов.

На встречу в ОАЭ от Украины завтра поедут Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на трехстороннюю встречу с россией и США в ОАЭ поедут руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также должен присоединиться глава Генштаба Андрей Гнатов, передает УНН.

Будет Умеров, будет Буданов, будет Кислица, будет Арахамия. Я попросил, чтобы Гнатов был, вылетел из Киева. Военные должны быть. Да, это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков. Посмотрим, какой будет результат 

- сказал Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе. 

Напомним

Трехсторонняя встреча (Украина, США и РФ) на техническом уровне планируется в пятницу, 23 января, и субботу, 24 января, в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Давос
Слуга народа
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Сергей Кислыця
Кирилл Буданов
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина