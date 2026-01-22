На встречу в ОАЭ от Украины завтра поедут Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на трехстороннюю встречу с россией и США в ОАЭ поедут руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также должен присоединиться глава Генштаба Андрей Гнатов, передает УНН.

Будет Умеров, будет Буданов, будет Кислица, будет Арахамия. Я попросил, чтобы Гнатов был, вылетел из Киева. Военные должны быть. Да, это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков. Посмотрим, какой будет результат - сказал Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним

Трехсторонняя встреча (Украина, США и РФ) на техническом уровне планируется в пятницу, 23 января, и субботу, 24 января, в Объединенных Арабских Эмиратах.