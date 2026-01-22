Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ

Тристороння зустріч (Україна, США і рф) планується у п'ятницю, 23 січня, і суботу, 24 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, пише УНН.

Моя команда зустрінеться із американською командою, я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, я думаю, що це буде завтра і післязавтра. Це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах. Я сподіваюся, що Емірати про це знають. (...) Але у будь-якому випадку, вони туди поїдуть