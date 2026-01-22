$43.180.08
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 1630 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 8272 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 19681 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 12010 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 13919 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 16627 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21226 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27758 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41872 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 13762 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 19147 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 33343 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 20492 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 18030 перегляди
Публікації
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 108 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 19691 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 13408 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 69667 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 61488 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 23511 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 20644 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 21506 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 63303 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 39889 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ

Київ • УНН

 • 62 перегляди

За словами Зеленського, тристороння зустріч України, США та рф запланована на 23-24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Президент України повідомив про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ

Тристороння зустріч (Україна, США і рф) планується у п'ятницю, 23 січня, і суботу, 24 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, пише УНН.

Моя команда зустрінеться із американською командою, я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, я думаю, що це буде завтра і післязавтра. Це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах. Я сподіваюся, що Емірати про це знають. (...) Але у будь-якому випадку, вони туди поїдуть

- сказав Зеленський.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

