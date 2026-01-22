Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 1522 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 9014 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 11604 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 13110 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 15359 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16222 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16819 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31244 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15716 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16243 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.1м/с
90%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 6510 просмотра
Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос22 января, 13:37 • 3928 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22 января, 13:45 • 10068 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 15346 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 9764 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 9834 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 15391 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31242 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 23968 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 78119 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 2642 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 26352 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23099 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 27835 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66884 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
R-360 Нептун
Дипломатка

Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает, как пройдут встречи с командами США и РФ в ОАЭ, чтобы определяться со следующими шагами.

Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский

Сейчас украинская команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Стереотипом, передает УНН.

Проинформировал о встрече с Президентом Трампом и о наших дипломатических планах. Встречи, работа над документами. Сейчас наша команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами 

- сообщил Зеленский.

Добавим

Кроме того, Зеленский и Стере обсудили итоги нынешнего "Давоса" - "точно должны стать сильнее и больше работать вместе – все в Европе".

Конечно, обсудили ситуацию в Украине и наши потребности в защите людей. Спасибо Норвегии за всю поддержку, и особенно поддержку энергетическую! - резюмировал Зеленский.

Напомним

Трехсторонняя встреча (Украина, США и РФ) на техническом уровне планируется в пятницу, 23 января, и субботу, 24 января, в Объединенных Арабских Эмиратах.

США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ22.01.26, 20:59 • 1530 просмотров

Как сообщил Зеленский, на трехстороннюю встречу с Россией и США в ОАЭ поедут руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также должен присоединиться глава Генштаба Андрей Гнатов.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика