Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский

Сейчас украинская команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Стереотипом, передает УНН.

Проинформировал о встрече с Президентом Трампом и о наших дипломатических планах. Встречи, работа над документами. Сейчас наша команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами - сообщил Зеленский.

Добавим

Кроме того, Зеленский и Стере обсудили итоги нынешнего "Давоса" - "точно должны стать сильнее и больше работать вместе – все в Европе".

Конечно, обсудили ситуацию в Украине и наши потребности в защите людей. Спасибо Норвегии за всю поддержку, и особенно поддержку энергетическую! - резюмировал Зеленский.

Напомним

Трехсторонняя встреча (Украина, США и РФ) на техническом уровне планируется в пятницу, 23 января, и субботу, 24 января, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщил Зеленский, на трехстороннюю встречу с Россией и США в ОАЭ поедут руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также должен присоединиться глава Генштаба Андрей Гнатов.