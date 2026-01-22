У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні

$43.180.08
19:51 • 2684 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 10733 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 12448 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 13881 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 15780 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16394 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16934 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 31622 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15738 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16257 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль22 січня, 12:48 • 7314 перегляди
Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання22 січня, 13:37 • 4288 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним22 січня, 13:45 • 10506 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 16084 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 10605 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 10795 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 16279 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 31622 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 24530 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 78466 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Михайло Федоров
Стів Віткофф
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Європа
Ґренландія
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 2956 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 26483 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 23221 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 28158 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 66997 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Нептун (крилата ракета)
Дипломатка

У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 308 перегляди

У москві стартували переговори між американською делегацією та російським керівництвом щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні. Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з путіним для обговорення шляхів припинення бойових дій.

У москві стартували переговори між американською делегацією та російським керівництвом стосовно мирного врегулювання військового конфлікту в Україні. Візит спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера до путіна була анонсованою напередодні. Про це повідомляють рорсЗМІ, пише УНН.

Деталі

російські державні медіа поширили кадри приземлення приватного літака Стіва Віткоффа в одному з московських аеропортів. Згодом було оприлюднено відеозаписи, на яких зафіксовано рух кортежу з американськими представниками, що заїжджає на територію кремля під посиленою охороною.

Початок переговорів у кремлі

За повідомленнями російських ЗМІ, володимир путін уже розпочав зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Головною темою обговорення заявлено пошук шляхів припинення бойових дій в Україні. Наразі офіційні представники Білого дому та кремля не коментують деталі переговорного процесу та можливі умови запропонованого мирного плану.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ22.01.26, 16:44 • 15792 перегляди

Візит Віткоффа та Кушнера відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про намір завершити війну в Україні. Раніше американська сторона наголошувала на необхідності прямих переговорів для деескалації ситуації. Очікується, що результати цієї зустрічі можуть стати основою для подальших дипломатичних кроків у тристоронньому форматі за участю України під час переговорів, які заплановано на завтра.

Українська команда прямує в Емірати для зустрічей з представниками США та рф - Зеленський22.01.26, 22:24 • 566 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Україна