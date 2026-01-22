У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні

У москві стартували переговори між американською делегацією та російським керівництвом стосовно мирного врегулювання військового конфлікту в Україні. Візит спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера до путіна була анонсованою напередодні. Про це повідомляють рорсЗМІ, пише УНН.

Деталі

російські державні медіа поширили кадри приземлення приватного літака Стіва Віткоффа в одному з московських аеропортів. Згодом було оприлюднено відеозаписи, на яких зафіксовано рух кортежу з американськими представниками, що заїжджає на територію кремля під посиленою охороною.

Початок переговорів у кремлі

За повідомленнями російських ЗМІ, володимир путін уже розпочав зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Головною темою обговорення заявлено пошук шляхів припинення бойових дій в Україні. Наразі офіційні представники Білого дому та кремля не коментують деталі переговорного процесу та можливі умови запропонованого мирного плану.

Візит Віткоффа та Кушнера відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про намір завершити війну в Україні. Раніше американська сторона наголошувала на необхідності прямих переговорів для деескалації ситуації. Очікується, що результати цієї зустрічі можуть стати основою для подальших дипломатичних кроків у тристоронньому форматі за участю України під час переговорів, які заплановано на завтра.

