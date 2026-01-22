В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине

В Москве стартовали переговоры между американской делегацией и российским руководством по мирному урегулированию военного конфликта в Украине. Визит спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера к путину был анонсирован накануне. Об этом сообщают рорсСМИ, пишет УНН.

Детали

российские государственные медиа распространили кадры приземления частного самолета Стива Виткоффа в одном из московских аэропортов. Впоследствии были обнародованы видеозаписи, на которых зафиксировано движение кортежа с американскими представителями, заезжающего на территорию кремля под усиленной охраной.

Начало переговоров в кремле

По сообщениям российских СМИ, владимир путин уже начал встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой обсуждения заявлен поиск путей прекращения боевых действий в Украине. В настоящее время официальные представители Белого дома и кремля не комментируют детали переговорного процесса и возможные условия предложенного мирного плана.

Визит Виткоффа и Кушнера происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о намерении завершить войну в Украине. Ранее американская сторона подчеркивала необходимость прямых переговоров для деэскалации ситуации. Ожидается, что результаты этой встречи могут стать основой для дальнейших дипломатических шагов в трехстороннем формате с участием Украины во время переговоров, которые запланированы на завтра.

