В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 3556 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 11840 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 13227 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 14601 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 16222 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16505 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17017 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31982 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15759 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16274 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.2м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 8290 просмотра
Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос22 января, 13:37 • 5102 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22 января, 13:45 • 10984 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 16937 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 11464 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 11541 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 17014 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31982 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 24862 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 78800 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 3394 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 26679 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23390 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 28513 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 67145 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
R-360 Нептун
Дипломатка

В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В Москве стартовали переговоры между американской делегацией и российским руководством по мирному урегулированию конфликта в Украине. Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с путиным для обсуждения путей прекращения боевых действий.

В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине

В Москве стартовали переговоры между американской делегацией и российским руководством по мирному урегулированию военного конфликта в Украине. Визит спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера к путину был анонсирован накануне. Об этом сообщают рорсСМИ, пишет УНН.

Детали

российские государственные медиа распространили кадры приземления частного самолета Стива Виткоффа в одном из московских аэропортов. Впоследствии были обнародованы видеозаписи, на которых зафиксировано движение кортежа с американскими представителями, заезжающего на территорию кремля под усиленной охраной.

Начало переговоров в кремле

По сообщениям российских СМИ, владимир путин уже начал встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой обсуждения заявлен поиск путей прекращения боевых действий в Украине. В настоящее время официальные представители Белого дома и кремля не комментируют детали переговорного процесса и возможные условия предложенного мирного плана.

Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ22.01.26, 16:44 • 16230 просмотров

Визит Виткоффа и Кушнера происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о намерении завершить войну в Украине. Ранее американская сторона подчеркивала необходимость прямых переговоров для деэскалации ситуации. Ожидается, что результаты этой встречи могут стать основой для дальнейших дипломатических шагов в трехстороннем формате с участием Украины во время переговоров, которые запланированы на завтра.

Украинская команда направляется в Эмираты для встреч с представителями США и РФ - Зеленский22.01.26, 22:24 • 738 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Украина