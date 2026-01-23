В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов

В кремле поздно ночью 23 января завершились переговоры диктатора рф владимира путина со спецпосланником США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча, посвященная обсуждению американского мирного плана по Украине, длилась более трех с половиной часов. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.

Американская делегация прибыла в москву, чтобы представить обновленную версию мирного плана, разработанного администрацией Трампа. Встреча стала прелюдией к более широкому формату переговоров.

В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, уже в конце этой недели (23-24 января) в Абу-Даби должны состояться первые трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и россии. Американские эмиссары Виткофф и Кушнер отправятся в ОАЭ непосредственно из москвы для продолжения дипломатического марафона.

