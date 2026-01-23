$43.180.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Переговоры диктатора Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве длились более 3,5 часов. Встреча была посвящена обсуждению американского мирного плана по Украине.

В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов

В кремле поздно ночью 23 января завершились переговоры диктатора рф владимира путина со спецпосланником США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча, посвященная обсуждению американского мирного плана по Украине, длилась более трех с половиной часов. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Американская делегация прибыла в москву, чтобы представить обновленную версию мирного плана, разработанного администрацией Трампа. Встреча стала прелюдией к более широкому формату переговоров.

В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине22.01.26, 22:39 • 2428 просмотров

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, уже в конце этой недели (23-24 января) в Абу-Даби должны состояться первые трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и россии. Американские эмиссары Виткофф и Кушнер отправятся в ОАЭ непосредственно из москвы для продолжения дипломатического марафона. 

Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22.01.26, 23:21 • 5552 просмотра

Степан Гафтко

