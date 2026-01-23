У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 9648 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 20446 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 19015 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 15:45 • 20018 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 18910 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17330 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17586 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33717 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15922 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16416 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 20698 перегляди
МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиціPhoto22 січня, 15:27 • 3840 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 15226 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 5778 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України21:21 • 5072 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 15241 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 20714 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33717 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 26427 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 80327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Олександр Сирський
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Вашингтон
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 5798 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 27444 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24040 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 30263 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 67769 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Переговори диктатора путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у москві тривали понад 3,5 години. Зустріч була присвячена обговоренню американського мирного плану щодо України.

У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години

У кремлі пізно вночі 23 січня завершилися переговори диктатора рф володимира путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Зустріч, присвячена обговоренню американського мирного плану щодо України, тривала понад три з половиною години. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Американська делегація прибула до москви, щоб представити оновлену версію мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа. Зустріч у стала прелюдією до ширшого формату переговорів.

У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні22.01.26, 22:39 • 2282 перегляди

Як заявив президент України Володимир Зеленський, уже наприкінці цього тижня (23-24 січня) в Абу-Дабі мають відбутися перші тристоронні переговори за участю представників України, США та росії. Американські емісари Віткофф та Кушнер вирушать до ОАЕ безпосередньо з москви для продовження дипломатичного марафону. 

Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22.01.26, 23:21 • 5088 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна