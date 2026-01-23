У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години

У кремлі пізно вночі 23 січня завершилися переговори диктатора рф володимира путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Зустріч, присвячена обговоренню американського мирного плану щодо України, тривала понад три з половиною години. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Американська делегація прибула до москви, щоб представити оновлену версію мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа. Зустріч у стала прелюдією до ширшого формату переговорів.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, уже наприкінці цього тижня (23-24 січня) в Абу-Дабі мають відбутися перші тристоронні переговори за участю представників України, США та росії. Американські емісари Віткофф та Кушнер вирушать до ОАЕ безпосередньо з москви для продовження дипломатичного марафону.

