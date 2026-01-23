Про що домовилися у москві американська делегація та путін

Завершилися тривалі переговори диктатора рф володимира путіна зі спеціальними посланцями Дональда Трампа - Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та Джошем Грюнбаумом. За результатами зустрічі сторони домовилися про створення першої тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю України, яка розпочне свою роботу вже цієї п'ятниці в ОАЕ. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Помічник путіна юрій ушаков схарактеризував розмову як "конструктивну та гранично відверту". Основним висновком зустрічі стало визнання того, що будь-яке довгострокове врегулювання конфлікту неможливе без остаточного вирішення територіального питання.

У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години

Представники США поділилися своїми враженнями від нещодавніх контактів у Давосі, зокрема від зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, надавши москві оновлену інформацію про позиції Києва та Європи.

Створення тристороннього механізму в ОАЕ

Головним практичним результатом поїздки американців до москви стала домовленість про проведення в Абу-Дабі засідання робочої групи "Україна – США – росія". російська делегація, до складу якої увійшли представники міністерства оборони та керівник рфпі кирило дмітрієв, уже отримала конкретні інструкції від путіна і вилітає до Еміратів.

Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України

З українського боку в Абу-Дабі очікують на приїзд Рустема Умєрова, Кирила Буданова та інших високопосадовців, що зробить ці переговори першим офіційним тристороннім контактом такого рівня.

Військовий та економічний треки переговорів

Паралельно з безпековими питаннями, в Абу-Дабі запланована зустріч двосторонньої економічної групи, де Стів Віткофф та кирило дмітрієв обговорять фінансові аспекти можливого перемир'я.

Сьогоднішню зустріч дмітрієв на своїй сторінці у соцмережі Х назвав "важливою", не вдаючися у деталі та подробиці.

Попри дипломатичну активність, кремль заявив, що росія продовжуватиме домагатися цілей "СВО" військовим шляхом, доки не буде досягнуто остаточного політико-дипломатичного компромісу.

Спецпосланець Віткофф перед вильотом із москви висловив оптимізм, зазначивши, що переговори "вийшли на фінішну пряму" і тепер усе залежить від готовності сторін до фінальних поступок.

Українська команда прямує в Емірати для зустрічей з представниками США та рф - Зеленський