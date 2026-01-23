$43.170.01
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Україна, США та рф планують тристоронні переговори в Абу-Дабі щодо врегулювання конфлікту. Головним питанням залишається територіальний контроль на сході України.

Україна, США та рф мають намір зібратися на тристоронні переговори в Абу-Дабі в п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Зустріч, як зазначає The Guardian, була підтверджена рано вранці п'ятниці після переговорів у москві між главою кремля володимиром путіним, посланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Дипломатичний радник кремля юрій ушаков заявив журналістам, що ці переговори були "корисними в усіх стосунках", додавши, що було "домовлено, що перша зустріч тристоронньої робочої групи з питань безпеки відбудеться сьогодні в Абу-Дабі".

Як зазначає Reuters, ушаков повідомив журналістам, що переговори, які розпочалися незадовго до опівночі та тривали близько чотирьох годин, були "змістовними, конструктивними та дуже відвертими".

Про що домовилися у москві американська делегація та путін23.01.26, 03:52 • 16733 перегляди

Повні деталі переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах не були оприлюднені, і не було зрозуміло, чи зустрінуться російські та українські посадовці особисто.

США та Україна під час зустрічі в Абу-Дабі запропонують росії "енергетичне перемир'я" - ЗМІ22.01.26, 20:59 • 2956 переглядiв

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори триватимуть два дні.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ22.01.26, 16:44 • 32200 переглядiв

Як зазначає Axios, перед від'їздом з Давоса Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що останнім каменем спотикання в переговорах є територіальний контроль на сході України, і що переговори в Абу-Дабі будуть зосереджені на скороченні розривів у цьому питанні. Проєкт угоди зі США про гарантії безпеки, який довго був іншим каменем спотикання, "завершений" і має бути підписаний, сказав Зеленський. При цьому видання вказує, що залишається незрозумілим, чи є умови, які погодили США та Україна, прийнятними для москви. 

"Ми знаходимося на останній милі [переговорів]. Це дуже важко… росіяни повинні бути готові до компромісів", – сказав Зеленський.

Як пише The Guardian, у п'ятницю в Абу-Дабі Віткофф, Кушнер та американська команда мають зустрітися з російською делегацією на чолі з генералом ігорем костюковим, директором російського управління військової розвідки гру.

ушаков, як пише Reuters, сказав, що російський адмірал ігор костюков очолить команду москви на тристоронніх переговорах з безпеки, а посланець кирило дмитрієв зустрінеться окремо з економічних питань зі Стівом Віткоффом.

Але, окреслюючи наступні кроки, як зазначає Reuters, ушаков не привітав жодного значного прориву. "Найголовніше, що під час цих переговорів між нашим президентом та американцями було повторено, що без вирішення територіального питання за формулою, узгодженою в Анкориджі, немає жодної надії на досягнення довгострокового врегулювання", - сказав він, маючи на увазі минулорічний саміт Трампа і путіна на Алясці.

ушаков сказав, що путін підкреслив, що росія "щиро зацікавлена" в дипломатичному вирішенні. Однак він додав: "Доки цього не буде досягнуто, росія продовжуватиме послідовно досягати цілей "спеціальної військової операції"".

ушаков при цьому похвалив американців за організацію п'ятничної зустрічі з питань безпеки за участю росії та України в Абу-Дабі.

"Американці, слід визнати, зробили багато для її підготовки, і вони сподіваються, що ця зустріч буде успішною та відкриє перспективи для прогресу з усього кола питань, пов'язаних із припиненням конфлікту та досягненням мирної угоди", – сказав він.

За словами українського чиновника, якого цитує Axios, також до переговорів приєднається міністр армії США Ден Дрісколл.

Зеленський надсилає свого головного перемовника Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова, дипломатичного радника Сергія Кислицю та військових чиновників і чиновників з розвідки, зазначає Axios. 

Посланець путіна кирило дмитрієв, як вказано, приєднається до переговорів разом із представниками розвідки.

Як зазначає The Guardian, адміністрація Трампа наполягає на мирному врегулюванні, а її посланці курсують між Києвом та москвою для переговорів, які, як деякі побоюються, можуть змусити Україну укласти невигідну угоду. Президент США заявив у середу, що путін і Зеленський будуть "дурними", якщо не зможуть зібратися разом і укласти угоду.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, Віткофф сказав, що на переговорах залишилося одне важливе питання, не уточнюючи, яке саме.

"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах22.01.26, 09:31 • 19027 переглядiв

Зеленський сказав, що майбутній статус земель, які зараз окуповані росією на сході країни, не вирішений, але мирні пропозиції "майже готові".

Документи, спрямовані на завершення війни, майже готові - Зеленський22.01.26, 17:54 • 2700 переглядiв

Обидві сторони раніше наголошували на важливості питання території. Зокрема, путін вимагав від України відмовитися від 20% східного Донецького регіону, які вона все ще утримує. Зеленський відмовився віддавати землю, яку Україна успішно захищала з 2022 року шляхом виснажливої ​​та дорогої війни на виснаження.

росія також вимагає, щоб Україна відмовилася від своїх амбіцій вступити до НАТО, і відкидає будь-яку присутність військ НАТО на українській землі після мирної угоди.

"росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що, знаєте, всі повинні бути готові, не лише Україна, і це важливо для нас", - сказав Зеленський з Давоса, додавши, що післявоєнні гарантії безпеки між Вашингтоном і Києвом готові, якщо буде досягнуто угоди, хоча вони вимагатимуть ратифікації кожною країною.

Зеленський виступав після закритої зустрічі з президентом США в Давосі. Президент України виголосив різку промову в Давосі, звинувативши європейських лідерів у тому, що вони перебувають у "грендландському режимі", очікуючи на керівництво від Трампа щодо України та інших геополітичних криз, замість того, щоб самим вживати заходів.

Попри обмежену та розсіяну підтримку України з боку Трампа з моменту його вступу на посаду рік тому, Зеленський зосередився на ролі Європи в конфлікті, звинувативши лідерів континенту в самовдоволенні та бездіяльності, пише The Guardian.

"Тільки минулого року, тут, у Давосі, я завершив свою промову словами: "Європа повинна знати, як захистити себе", - сказав Зеленський. - Минув рік, а нічого не змінилося".

Виступаючи перед журналістами, коли він летів назад до Вашингтона, Трамп сказав, що його зустріч із Зеленським пройшла добре, додавши, що Президент України сказав йому, що хоче укласти угоду, щоб припинити війну.

"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним22.01.26, 15:45 • 14374 перегляди

Трамп зазначив, що і путін, і Зеленський хочуть досягти угоди, і що "всі йдуть на поступки", щоб спробувати покласти край війні.

Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"23.01.26, 08:33 • 5878 переглядiв

Він сказав, що камені спотикання в переговорах залишалися незмінними протягом останніх шести-семи місяців, зазначивши, що "кордони" були ключовим питанням. "Головною перешкодою є ті ж самі речі, які стримували це протягом останнього року", - сказав він.

Трамп також сказав, що вони з Зеленським обговорили, як українці переживають холодну зиму без опалення. Україна переживає сувору зиму, коли російські атаки на цивільну інфраструктуру призводять до відключення електроенергії та опалення у більшій частині столиці Києва, а також у інших великих містах.

Юлія Шрамко

