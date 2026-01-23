Первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы Украины, США и рф пройдут в максимально закрытом режиме - росСМИ

Трехсторонняя рабочая группа Украины, США и рф проведет первые раунды встречи в максимально закрытом режиме. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на источник, передает УНН.

Первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы россии, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби пройдут в максимально закрытом режиме, присутствие прессы не предусмотрено - говорится в сообщении.

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.

Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский