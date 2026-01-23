Первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы Украины, США и рф пройдут в максимально закрытом режиме - росСМИ
Киев • УНН
Трехсторонняя рабочая группа Украины, США и рф проведет первые раунды встреч в закрытом режиме в Абу-Даби. Президент Зеленский провел консультации с украинскими переговорщиками перед началом переговоров.
Трехсторонняя рабочая группа Украины, США и рф проведет первые раунды встречи в максимально закрытом режиме. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на источник, передает УНН.
Первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы россии, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби пройдут в максимально закрытом режиме, присутствие прессы не предусмотрено
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ23.01.26, 17:42 • 1400 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский23.01.26, 10:25 • 32170 просмотров