Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що по змісту перемовин в Еміратах сьогодні ще поки що зарано робити висновки – "подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати", передає УНН.

По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося - зазначив Зеленський.

Деталі

За словами Президента, майже щогодини йому доповідають українські представники, які зараз знаходяться в Еміратах.

Там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей - додав Зеленський.

Глава держави додав, що говорять про параметри закінчення війни.

Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від росії, і головне, щоб росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі.

