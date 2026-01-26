Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, готуємось до нових зустрічей: Зеленський зустрівся із українською делегацією
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповідь делегації після тристоронніх переговорів в ОАЕ з США та рф. Обговорювалися військові та складні політичні питання, визначено рамку подальшої дипломатичної роботи.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами і визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, передає УНН.
Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені
За його словами, під час доповіді проаналізували ключові позиції сторін.
Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Слава Україні!
