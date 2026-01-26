Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, готуємось до нових зустрічей: Зеленський зустрівся із українською делегацією

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами і визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, передає УНН.

Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені - повідомив Зеленський.

За його словами, під час доповіді проаналізували ключові позиції сторін.

Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Слава Україні! - резюмував Зеленський.

Обговорювали 20-пунктний план, а також проблемні питання: Зеленський розкрив деталі переговорів в ОАЕ