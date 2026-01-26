$43.140.03
Ексклюзив
12:45 • 2424 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 7106 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 14238 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 14407 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 30414 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 17722 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 31565 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 22045 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27230 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36935 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, готуємось до нових зустрічей: Зеленський зустрівся із українською делегацією

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповідь делегації після тристоронніх переговорів в ОАЕ з США та рф. Обговорювалися військові та складні політичні питання, визначено рамку подальшої дипломатичної роботи.

Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, готуємось до нових зустрічей: Зеленський зустрівся із українською делегацією

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами і визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, передає УНН.

Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені 

- повідомив Зеленський.

За його словами, під час доповіді проаналізували ключові позиції сторін.

Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

Обговорювали 20-пунктний план, а також проблемні питання: Зеленський розкрив деталі переговорів в ОАЕ25.01.26, 18:57 • 4238 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський