17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Публікації
Ексклюзиви
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський

Київ • УНН

 638 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч команд України, США та РФ попередньо відбудеться 1 лютого. Обговорюватимуться питання військового характеру та кроки для закінчення війни.

Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого, передає УНН

Сьогодні була також уже повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю 

- повідомив Зеленський.

За його словами, буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч.

Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – росія 

- додав Глава держави.

Зеленський наголосив, що потрібні реальні результати дипломатії.

Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає! 

- резюмував Президент.

Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи, готуємось до нових зустрічей: Зеленський зустрівся із українською делегацією26.01.26, 15:25

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна