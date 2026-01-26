Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого, передає УНН.

Сьогодні була також уже повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю - повідомив Зеленський.

За його словами, буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч.

Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – росія - додав Глава держави.

Зеленський наголосив, що потрібні реальні результати дипломатії.

Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає! - резюмував Президент.

