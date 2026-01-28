У рф підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі 1 лютого: деталей щодо документів не коментують

$42.960.17
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 16260 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 21313 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 21859 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 22641 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 26095 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44295 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57405 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42985 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 75911 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм28 січня, 04:47 • 24682 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 29892 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44 • 21860 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 19554 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 38483 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 11808 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 38556 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 75911 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 56134 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 74032 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 29781 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 28854 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 35987 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 39003 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 44782 перегляди
У рф підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі 1 лютого: деталей щодо документів не коментують

Київ • УНН

 • 52 перегляди

РосЗМІ з посиланням на дмитра пєскова повідомили, що переговори України, США та рф в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого. рф не обговорює жодних документів.

У рф підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі 1 лютого: деталей щодо документів не коментують

У кремлі підтвердили, що переговори України, США та рф в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на речника російського диктатора дмитра пєскова, передає УНН.

Переговори в Абу-Дабі щодо України продовжаться 1 лютого 

- повідомив пєсков.

Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський26.01.26, 19:23 • 38211 переглядiв

Разом з тим, речник путіна зауважив, що рф не обговорює жодних документів.

росія вважає, що переговори мають тривати у закритому режимі, і не обговорює конкретні документи 

- так пєсков прокоментував твердження Києва, начебто "мирних договорів" буде два.

Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios24.01.26, 20:16 • 29565 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна