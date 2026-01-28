У рф підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі 1 лютого: деталей щодо документів не коментують

У кремлі підтвердили, що переговори України, США та рф в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на речника російського диктатора дмитра пєскова, передає УНН.

Разом з тим, речник путіна зауважив, що рф не обговорює жодних документів.

росія вважає, що переговори мають тривати у закритому режимі, і не обговорює конкретні документи - так пєсков прокоментував твердження Києва, начебто "мирних договорів" буде два.

