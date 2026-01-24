Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios

Тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться наступного тижня, тобто, у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Деталі

За словами журналіста, це заявив чиновник США. Його імені, а також інших подробиць він не назвав.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

Новий раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня. За словами українських посадовців, тристоронні переговори були "позитивними" та "конструктивними".

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередились на можливих параметрах закінчення війни.

Також УНН повідомляв, що росія відправила на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі олександра зоріна, співробітника ГРУ, який вербував сирійських найманців для ПВК "вагнер".