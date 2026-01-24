російська федерація направила на тристоронні переговори з Україною і США в Абу-Дабі співробітника головного розвідувального управління (гру) генштабу російських збройних сил, який займався вербуванням сирійських найманців для приватної військової компанії "вагнер". Йдеться про олександра зоріна, повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Крім начальника головного розвідувального управління генштабу зс рф ігоря костюкова, до російської делегації увійшов ще один переговірник. Це перший заступник начальника управління інформації гру олександр зорін.

За даними російських "медіа", зорін народився в 1968 році у Харкові, служив у гру, двічі був російським військовим аташе в Японії.

У 2016-2017 роках він працював спецпредставником російського Міноборони в Женеві в групах з припинення вогню в Сирії, після чого очолив одне з управлінь гру.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну він брав участь у переговорах щодо здачі в полон українських військових, оточених на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. У травні 2025 року як перший заступник начальника управління інформації гру був одним з учасників російської делегації в Стамбулі.

Закритим указом російського диктатора володимира путіна зоріну присвоєне звання "героя росії".

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

Новий раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередились на можливих параметрах закінчення війни.