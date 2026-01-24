российская федерация направила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби сотрудника главного разведывательного управления (гру) генштаба российских вооруженных сил, который занимался вербовкой сирийских наемников для частной военной компании "вагнер". Речь идет об александре зорине, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Кроме начальника главного разведывательного управления генштаба вс рф игоря костюкова, в российскую делегацию вошел еще один переговорщик. Это первый заместитель начальника управления информации гру александр зорин.

По данным российских "медиа", зорин родился в 1968 году в Харькове, служил в гру, дважды был российским военным атташе в Японии.

В 2016-2017 годах он работал спецпредставителем российского Минобороны в Женеве в группах по прекращению огня в Сирии, после чего возглавил одно из управлений гру.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину он участвовал в переговорах о сдаче в плен украинских военных, окруженных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. В мае 2025 года как первый заместитель начальника управления информации гру был одним из участников российской делегации в Стамбуле.

Закрытым указом российского диктатора владимира путина зорину присвоено звание "героя россии".

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.