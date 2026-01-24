Зустріч з росіянами та американцями в Абу-Дабі: Зеленський заслухав доповідь делегації України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами і американцями в Абу-Дабі. Він заслухав доповідь учасників зустрічі, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Деталі

Як зазначив Зеленський, переговори тривали за участі військових трьох країн. З українського боку були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та армії.

Головне, на чому зосередились обговорення, - це можливі параметри закінчення війни, додав глава держави. Він зазначив, що американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі - а Україна готова - відбудуться наступні зустрічі, і потенційно - наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню - заявив Зеленський.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

Новий раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.