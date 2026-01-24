Зустріч з росіянами та американцями в Абу-Дабі: Зеленський заслухав доповідь делегації України

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 9028 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 16701 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 22451 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 38548 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 37682 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31802 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27495 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 55608 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 49996 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22326 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Популярнi новини
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 10594 перегляди
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 7082 перегляди
Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW24 січня, 08:12 • 5534 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 8068 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 4200 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 55611 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 71888 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 89258 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 84512 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 85712 перегляди
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 4230 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 8096 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 29099 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 28834 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42887 перегляди
Зустріч з росіянами та американцями в Абу-Дабі: Зеленський заслухав доповідь делегації України

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередились на можливих параметрах закінчення війни.

Зустріч з росіянами та американцями в Абу-Дабі: Зеленський заслухав доповідь делегації України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами і американцями в Абу-Дабі. Він заслухав доповідь учасників зустрічі, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Деталі

Як зазначив Зеленський, переговори тривали за участі військових трьох країн. З українського боку були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та армії.

Головне, на чому зосередились обговорення, - це можливі параметри закінчення війни, додав глава держави. Він зазначив, що американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі - а Україна готова - відбудуться наступні зустрічі, і потенційно - наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

Новий раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Євген Устименко

