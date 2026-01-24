Встреча с россиянами и американцами в Абу-Даби: Зеленский заслушал доклад делегации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Он заслушал доклад участников встречи, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Подробности

Как отметил Зеленский, переговоры длились при участии военных трех стран. С украинской стороны были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. С американской стороны были Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и армии.

Главное, на чем сосредоточились обсуждения, - это возможные параметры окончания войны, добавил глава государства. Он отметил, что американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности.

По итогам встреч в эти дни, все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу. При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении - заявил Зеленский.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.