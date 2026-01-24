Встреча с россиянами и американцами в Абу-Даби: Зеленский заслушал доклад делегации Украины

$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 8518 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 16170 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 22098 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 38173 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 37397 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 31683 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 27415 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 55219 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 49631 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22266 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Родственники аргентинских заключенных просят Папу Римского вмешаться в ситуацию в Венесуэле24 января, 04:29 • 3712 просмотра
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"24 января, 06:01 • 10243 просмотра
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии24 января, 06:59 • 6390 просмотра
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24 января, 08:12 • 4778 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo08:56 • 6964 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 55214 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 71558 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 88982 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 84286 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 85490 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 3776 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo08:56 • 7368 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 28965 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 28679 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 42760 просмотра
Встреча с россиянами и американцами в Абу-Даби: Зеленский заслушал доклад делегации Украины

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.

Встреча с россиянами и американцами в Абу-Даби: Зеленский заслушал доклад делегации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Он заслушал доклад участников встречи, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Подробности

Как отметил Зеленский, переговоры длились при участии военных трех стран. С украинской стороны были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. С американской стороны были Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и армии.

Главное, на чем сосредоточились обсуждения, - это возможные параметры окончания войны, добавил глава государства. Он отметил, что американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности.

По итогам встреч в эти дни, все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу. При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении

- заявил Зеленский.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Абу-Даби
Сергей Кислыця
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина