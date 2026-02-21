Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом

Уряд Колумбії оголосив про суттєві зрушення у перемовинах із Венесуелою щодо постачання природного газу, що має допомогти країні уникнути енергетичного дефіциту в найближчі роки. Згідно з повідомленням Bloomberg, сторони вже узгодили технічні параметри відновлення роботи транскордонного газопроводу "Антоніо Рікаурте", який не експлуатувався понад десять років. Про це пише УНН.

Деталі

Цей прогрес є критично важливим для нашої енергетичної безпеки. Ми повинні діяти зараз, щоб забезпечити доступне паливо для промисловості та домогосподарств, використовуючи наявну інфраструктуру – зазначають у Міністерстві енергетики Колумбії.

Відновлення імпорту венесуельського газу дозволить Колумбії знизити залежність від дорогого скрапленого природного газу (СПГ) та стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. Водночас проєкт викликає дискусії серед опозиції, яка вказує на ризики надмірної залежності від Каракаса, особливо після нещодавніх подій із затриманням лідерів венесуельського уряду американськими силами. Проте колумбійська влада наполягає, що економічна інтеграція є ключем до довгострокового миру та процвітання в регіоні.

Технічні виклики та терміни реалізації

Основним завданням на найближчі місяці є технічний аудит та ремонт пошкоджених ділянок газопроводу довжиною 225 кілометрів. Очікується, що перші поставки можуть розпочатися вже наприкінці 2026 року, якщо сторонам вдасться обійти фінансові обмеження та отримати необхідні ліцензії від міжнародних регуляторів. Реалізація цієї угоди стане важливим кроком у формуванні спільного енергетичного ринку Південної Америки та дозволить Венесуелі почати монетизацію своїх величезних газових резервів.

Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею