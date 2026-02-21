Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом

$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 10106 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 16637 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 16093 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 21787 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 22634 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 21220 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24109 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 43361 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15231 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21331 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
У Молдові заарештувала трьох агентів рф, які готували замовні вбивства в Україні 20 лютого, 18:55 • 4794 перегляди
Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть20 лютого, 19:10 • 4692 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 9136 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 4502 перегляди
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto00:13 • 4720 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 24319 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 33669 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 43359 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 63640 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 100244 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Гітанас Науседа
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Вашингтон
Мілан
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 4650 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 9468 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 16817 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 39841 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 42329 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Іскандер (ОТРК)

Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Колумбія та Венесуела досягли прогресу в переговорах щодо відновлення торгівлі природним газом. Сторони узгодили технічні параметри відновлення роботи транскордонного газопроводу "Антоніо Рікаурте", який не експлуатувався понад десять років.

Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом

Уряд Колумбії оголосив про суттєві зрушення у перемовинах із Венесуелою щодо постачання природного газу, що має допомогти країні уникнути енергетичного дефіциту в найближчі роки. Згідно з повідомленням Bloomberg, сторони вже узгодили технічні параметри відновлення роботи транскордонного газопроводу "Антоніо Рікаурте", який не експлуатувався понад десять років. Про це пише УНН.

Деталі

Цей прогрес є критично важливим для нашої енергетичної безпеки. Ми повинні діяти зараз, щоб забезпечити доступне паливо для промисловості та домогосподарств, використовуючи наявну інфраструктуру

– зазначають у Міністерстві енергетики Колумбії.

Відновлення імпорту венесуельського газу дозволить Колумбії знизити залежність від дорогого скрапленого природного газу (СПГ) та стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. Водночас проєкт викликає дискусії серед опозиції, яка вказує на ризики надмірної залежності від Каракаса, особливо після нещодавніх подій із затриманням лідерів венесуельського уряду американськими силами. Проте колумбійська влада наполягає, що економічна інтеграція є ключем до довгострокового миру та процвітання в регіоні.

Технічні виклики та терміни реалізації

Основним завданням на найближчі місяці є технічний аудит та ремонт пошкоджених ділянок газопроводу довжиною 225 кілометрів. Очікується, що перші поставки можуть розпочатися вже наприкінці 2026 року, якщо сторонам вдасться обійти фінансові обмеження та отримати необхідні ліцензії від міжнародних регуляторів. Реалізація цієї угоди стане важливим кроком у формуванні спільного енергетичного ринку Південної Америки та дозволить Венесуелі почати монетизацію своїх величезних газових резервів.

Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею15.02.26, 22:50 • 8648 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Колумбія
Bloomberg
Венесуела
Південна Америка