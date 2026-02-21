$43.270.03
російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Танкер "Морський кінь" з 200 тисячами барелів російського дизельного пального прямує до Куби, незважаючи на санкції США. Судно має прибути до Гавани на початку березня 2026 року.

Танкер "Морський кінь", що перевозить близько 200 тисяч барелів російського дизельного пального, прямує до берегів Куби, створюючи черговий виклик санкційній політиці адміністрації Дональда Трампа. За даними розвідувальної компанії Kpler Ltd, судно отримало вантаж під час перевалки біля узбережжя Кіпру та має прибути до Гавани на початку березня 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Адміністрація США суттєво посилила контроль за морськими перевезеннями після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та примусового припинення поставок нафти з Венесуели. Дональд Трамп запровадив жорсткі тарифи для будь-яких країн, що допомагають Кубі з енергоносіями, через що навіть традиційні постачальники, як-от Мексика, відмовилися від співпраці з островом.

Гавана опинилася на межі екологічної катастрофи через критичне накопичення сміття та дефіцит спецтехніки17.02.26, 01:57 • 4429 переглядiв

Наразі американські військово-морські сили вже затримали щонайменше дев'ять суден, які намагалися доправити підсанкційне паливо до кубинських портів.

росія потрапила під поглиблені міжнародні санкції через чотирирічну війну проти України. Ми повинні діяти зараз, щоб вилучити танкери так званого тіньового флоту з морів і зупинити потік незаконних барелів

– зазначають міжнародні оглядачі у звітах Kpler.

Роль російського тіньового флоту в регіоні

Використання судна "Морський кінь" свідчить про спроби Москви підтримати своїх союзників у Латинській Америці, попри власну ізоляцію через агресію в Україні. Російське дизельне паливо, який перевозить танкер, необхідний Кубі для роботи електростанцій та забезпечення транспорту, проте успіх місії залишається під питанням через активне патрулювання ВМС США. Посилення заходів з боку Вашингтона та Європи щодо виявлення суден-порушників робить кожне таке постачання надзвичайно ризикованим і дорогим для обох сторін.

Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар15.02.26, 01:17 • 8616 переглядiв

Степан Гафтко

