Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 12829 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 14784 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 15481 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 16426 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 16694 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14329 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14862 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14813 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14268 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Куба скасувала щорічний сигарний фестиваль через нестачу палива та відключення електроенергії, спричинені нафтовим ембарго США. Це рішення вплине на доходи країни та світовий ринок елітних сигар.

Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар
Фото: AP

Масштабна нестача палива та регулярні відключення електроенергії, спричинені посиленням нафтового ембарго з боку США, призвели до перенесення однієї з найважливіших подій у світі тютюнової промисловості. Організатори престижного сигарного ярмарку на Кубі офіційно підтвердили скасування заходів, запланованих на останній тиждень лютого, через неможливість забезпечити належний рівень сервісу та логістики. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Корпорація Habanos SA, яка є монополістом на ринку преміальних кубинських сигар, пояснила своє рішення прагненням зберегти традиційно високі стандарти якості події. Фестиваль Habanos щороку збирає тисячі шанувальників, колекціонерів та дистриб’юторів з усього світу, пропонуючи відвідувачам екскурсії на тютюнові плантації, майстер-класи від найкращих торседорів та аукціони рідкісних екземплярів. Проте через критичний дефіцит нафтопродуктів та енергетичний колапс острівна інфраструктура виявилася не готовою до прийому іноземних гостей.

Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США10.02.26, 01:37 • 51298 переглядiв

Наразі компанія не оприлюднила нових дат проведення 26-го сигарного ярмарку, що створює значну невизначеність для галузі, яка минулого року принесла рекордні 827 мільйонів доларів доходу. Скасування заходу є болючим ударом по економіці країни, оскільки фінальні аукціони фестивалю зазвичай приносять мільйонні прибутки, зокрема торік було виручено 18 мільйонів доларів лише за одну партію сигар ручної роботи.

Системна криза культурного та ділового життя

Сигарний фестиваль став не єдиною жертвою енергетичної блокади: цього місяця на Кубі вже було перенесено низку інших знакових подій, серед яких відомий міжнародний книжковий ярмарок. Влада країни визнає, що ситуація з постачанням енергоносіїв є найскладнішою за останні десятиліття, що паралізує не лише побут місцевого населення, а й міжнародні культурні та економічні зв’язки.

Поки офіційна Гавана намагається знайти альтернативні джерела постачання палива, світова тютюнова спільнота змушена чекати на стабілізацію ситуації. Відсутність фестивалю цього року може суттєво вплинути на ринок елітних сигар, оскільки саме на цій події традиційно презентують головні новинки року та встановлюють цінові орієнтири для дистриб’юторів на всіх континентах.

Air Canada призупиняє польоти на Кубу через нестачу авіапалива на острові09.02.26, 22:30 • 4565 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Куба
Сполучені Штати Америки