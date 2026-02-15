Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар
Київ • УНН
Куба скасувала щорічний сигарний фестиваль через нестачу палива та відключення електроенергії, спричинені нафтовим ембарго США. Це рішення вплине на доходи країни та світовий ринок елітних сигар.
Масштабна нестача палива та регулярні відключення електроенергії, спричинені посиленням нафтового ембарго з боку США, призвели до перенесення однієї з найважливіших подій у світі тютюнової промисловості. Організатори престижного сигарного ярмарку на Кубі офіційно підтвердили скасування заходів, запланованих на останній тиждень лютого, через неможливість забезпечити належний рівень сервісу та логістики. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Корпорація Habanos SA, яка є монополістом на ринку преміальних кубинських сигар, пояснила своє рішення прагненням зберегти традиційно високі стандарти якості події. Фестиваль Habanos щороку збирає тисячі шанувальників, колекціонерів та дистриб’юторів з усього світу, пропонуючи відвідувачам екскурсії на тютюнові плантації, майстер-класи від найкращих торседорів та аукціони рідкісних екземплярів. Проте через критичний дефіцит нафтопродуктів та енергетичний колапс острівна інфраструктура виявилася не готовою до прийому іноземних гостей.
Наразі компанія не оприлюднила нових дат проведення 26-го сигарного ярмарку, що створює значну невизначеність для галузі, яка минулого року принесла рекордні 827 мільйонів доларів доходу. Скасування заходу є болючим ударом по економіці країни, оскільки фінальні аукціони фестивалю зазвичай приносять мільйонні прибутки, зокрема торік було виручено 18 мільйонів доларів лише за одну партію сигар ручної роботи.
Системна криза культурного та ділового життя
Сигарний фестиваль став не єдиною жертвою енергетичної блокади: цього місяця на Кубі вже було перенесено низку інших знакових подій, серед яких відомий міжнародний книжковий ярмарок. Влада країни визнає, що ситуація з постачанням енергоносіїв є найскладнішою за останні десятиліття, що паралізує не лише побут місцевого населення, а й міжнародні культурні та економічні зв’язки.
Поки офіційна Гавана намагається знайти альтернативні джерела постачання палива, світова тютюнова спільнота змушена чекати на стабілізацію ситуації. Відсутність фестивалю цього року може суттєво вплинути на ринок елітних сигар, оскільки саме на цій події традиційно презентують головні новинки року та встановлюють цінові орієнтири для дистриб’юторів на всіх континентах.
