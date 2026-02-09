$43.050.09
20:00 • 920 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 2644 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 4462 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 6480 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 11288 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 14215 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 25494 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 41631 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41778 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 57001 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 4612 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 6008 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 7480 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 36591 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39638 перегляди
Air Canada призупиняє польоти на Кубу через нестачу авіапалива на острові

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Air Canada призупиняє польоти на Кубу через оголошену кубинським урядом нестачу авіаційного палива. Це рішення прийнято на тлі енергетичної кризи на Кубі.

Air Canada призупиняє польоти на Кубу через нестачу авіапалива на острові

У понеділок Air Canada заявила про призупинення польотів на Кубу через брак авіаційного палива на острові, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Найбільша канадська авіакомпанія повідомила, що ухвалила це рішення після того, як кубинський уряд оголосив про недоступність авіаційного палива в кубинських аеропортах з вівторка.

Куба зіткнулася з енергетичною кризою, що загострюється, на тлі блокади поставок нафти в цю карибську країну з боку США.

Канадський туризм має життєво важливе значення для економіки Куби. Міністерство закордонних справ Канади заявило, що Канада є другим за величиною джерелом прямих інвестицій на Кубу, особливо в гірничодобувному та туристичному секторах, які так і не змогли повністю оговтатися від спаду, спричиненого пандемією.

Куба стикається з нестачею авіапалива на тлі тиску США: повідомляє авіакомпаніям про неможливість дозаправки09.02.26, 09:06 • 4802 перегляди

Air Canada повідомила, що найближчими днями вона відправлятиме порожні рейси на південь, щоб забрати близько 3000 пасажирів і доставити їх додому.

Авіакомпанії Air Transat та West Jet/Sunwing заявили, що мають намір продовжувати польоти за планом, незважаючи на оголошення про нестачу палива.

Air Canada заявляє, що припинення польотів починається в понеділок.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Куба
Канада
Сполучені Штати Америки