Air Canada призупиняє польоти на Кубу через нестачу авіапалива на острові

У понеділок Air Canada заявила про призупинення польотів на Кубу через брак авіаційного палива на острові, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Найбільша канадська авіакомпанія повідомила, що ухвалила це рішення після того, як кубинський уряд оголосив про недоступність авіаційного палива в кубинських аеропортах з вівторка.

Куба зіткнулася з енергетичною кризою, що загострюється, на тлі блокади поставок нафти в цю карибську країну з боку США.

Канадський туризм має життєво важливе значення для економіки Куби. Міністерство закордонних справ Канади заявило, що Канада є другим за величиною джерелом прямих інвестицій на Кубу, особливо в гірничодобувному та туристичному секторах, які так і не змогли повністю оговтатися від спаду, спричиненого пандемією.

Air Canada повідомила, що найближчими днями вона відправлятиме порожні рейси на південь, щоб забрати близько 3000 пасажирів і доставити їх додому.

Авіакомпанії Air Transat та West Jet/Sunwing заявили, що мають намір продовжувати польоти за планом, незважаючи на оголошення про нестачу палива.

Air Canada заявляє, що припинення польотів починається в понеділок.