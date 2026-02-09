Air Canada приостанавливает полеты на Кубу из-за нехватки авиатоплива на острове

$43.050.09
20:00 • 1526 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 3736 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 5406 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 7616 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 11795 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 14484 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 25799 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 42004 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 41939 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 57142 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрение9 февраля, 13:13
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула15:48
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 101091 просмотра
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Андрей Шевченко
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Европа
Гренландия
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула15:48
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"9 февраля, 06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни6 февраля, 17:59
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка
Хранитель

Air Canada приостанавливает полеты на Кубу из-за нехватки авиатоплива на острове

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Air Canada приостанавливает полеты на Кубу из-за объявленной кубинским правительством нехватки авиационного топлива. Это решение принято на фоне энергетического кризиса на Кубе.

Air Canada приостанавливает полеты на Кубу из-за нехватки авиатоплива на острове

В понедельник Air Canada заявила о приостановке полетов на Кубу из-за нехватки авиационного топлива на острове, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Крупнейшая канадская авиакомпания сообщила, что приняла это решение после того, как кубинское правительство объявило о недоступности авиационного топлива в кубинских аэропортах со вторника.

Куба столкнулась с обостряющимся энергетическим кризисом на фоне блокады поставок нефти в эту карибскую страну со стороны США.

Канадский туризм имеет жизненно важное значение для экономики Кубы. Министерство иностранных дел Канады заявило, что Канада является вторым по величине источником прямых инвестиций на Кубу, особенно в горнодобывающем и туристическом секторах, которые так и не смогли полностью оправиться от спада, вызванного пандемией.

Куба сталкивается с нехваткой авиатоплива на фоне давления США: сообщает авиакомпаниям о невозможности дозаправки09.02.26, 09:06 • 4806 просмотров

Air Canada сообщила, что в ближайшие дни она будет отправлять пустые рейсы на юг, чтобы забрать около 3000 пассажиров и доставить их домой.

Авиакомпании Air Transat и West Jet/Sunwing заявили, что намерены продолжать полеты по плану, несмотря на объявление о нехватке топлива.

Air Canada заявляет, что прекращение полетов начинается в понедельник.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Куба
Канада
Соединённые Штаты