Air Canada приостанавливает полеты на Кубу из-за нехватки авиатоплива на острове

В понедельник Air Canada заявила о приостановке полетов на Кубу из-за нехватки авиационного топлива на острове, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Крупнейшая канадская авиакомпания сообщила, что приняла это решение после того, как кубинское правительство объявило о недоступности авиационного топлива в кубинских аэропортах со вторника.

Куба столкнулась с обостряющимся энергетическим кризисом на фоне блокады поставок нефти в эту карибскую страну со стороны США.

Канадский туризм имеет жизненно важное значение для экономики Кубы. Министерство иностранных дел Канады заявило, что Канада является вторым по величине источником прямых инвестиций на Кубу, особенно в горнодобывающем и туристическом секторах, которые так и не смогли полностью оправиться от спада, вызванного пандемией.

Air Canada сообщила, что в ближайшие дни она будет отправлять пустые рейсы на юг, чтобы забрать около 3000 пассажиров и доставить их домой.

Авиакомпании Air Transat и West Jet/Sunwing заявили, что намерены продолжать полеты по плану, несмотря на объявление о нехватке топлива.

Air Canada заявляет, что прекращение полетов начинается в понедельник.