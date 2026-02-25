$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 7238 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 12756 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 11852 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 12116 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 12248 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13204 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14008 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13092 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 24739 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13797 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів, заявив президент Німецького союзу спорту для людей з інвалідністю Ганс-Йорг Міхельс. Він пояснив, що бойкот не дає результатів, а Німеччина зосередиться на спортивних змаганнях.

Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів

Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь у ній росіян та білорусів. Про це заявив президент Німецького союзу спорту для людей з інвалідністю Ганс-Йорг Міхельс, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

За його словами, особисто він не підтримує бойкот, адже "попередній досвід показав, що зрештою це нічого не дає спорту".

Ми засуджуємо агресивну війну, чітко виступали проти участі спортсменів із росії та білорусі та висловлюємо солідарність з Україною

- сказав Міхельс.

Він додав, що представники Німеччини "зосередяться на спортивних змаганнях".

Контекст

На Паралімпіаді дозволили виступити шести російським та чотирьом білоруським спортсменам, причому під прапорами своїх країн.

Україна з цієї причини бойкотуватиме церемонію відкриття змагань в амфітеатрі Верони. До неї приєдналися Чехія, а також сусідні з росією Фінляндія, Польща, Естонія та Латвія.

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-202624.02.26, 13:13 • 3096 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

