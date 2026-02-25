Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів
Київ • УНН
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів, заявив президент Німецького союзу спорту для людей з інвалідністю Ганс-Йорг Міхельс. Він пояснив, що бойкот не дає результатів, а Німеччина зосередиться на спортивних змаганнях.
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь у ній росіян та білорусів. Про це заявив президент Німецького союзу спорту для людей з інвалідністю Ганс-Йорг Міхельс, повідомляє УНН із посиланням на DW.
Деталі
За його словами, особисто він не підтримує бойкот, адже "попередній досвід показав, що зрештою це нічого не дає спорту".
Ми засуджуємо агресивну війну, чітко виступали проти участі спортсменів із росії та білорусі та висловлюємо солідарність з Україною
Він додав, що представники Німеччини "зосередяться на спортивних змаганнях".
Контекст
На Паралімпіаді дозволили виступити шести російським та чотирьом білоруським спортсменам, причому під прапорами своїх країн.
Україна з цієї причини бойкотуватиме церемонію відкриття змагань в амфітеатрі Верони. До неї приєдналися Чехія, а також сусідні з росією Фінляндія, Польща, Естонія та Латвія.
